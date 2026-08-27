Una jubilada de 66 años de edad falleció en el Hospital Centenario, luego de ser asistida por un incendio desatado en su vivienda Gualeguaychú.

Una jubilada de 66 años de edad falleció pasado el mediodía de este jueves en la sala de terapia intensiva del Hospital Centenario, tras ser asistida por un incendio desatado en su vivienda, en calle Montevideo 465 de Gualeguaychú.

La Policía de Gualeguaychú, que intervino en el incendio originado alrededor de las 9.30 de este jueves, informó que “de acuerdo con el informe médico, la mujer presenta lesiones graves por intoxicación debido a la inhalación de productos de combustión de biomasa y quemaduras tipo A-B que afectan aproximadamente el 35% de la superficie corporal, por lo que quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva”.

Gualeguaychú: la Justicia Federal clausuró la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda.

Luego, se confirmó que la mujer no resistió y falleció, indicó Máxima.

La Policía indicó en un comunicado que, además, “durante el procedimiento de rescate, un funcionario policial perteneciente a la Sección Motorizada, quien participó activamente en el ingreso y rescate de la mujer, también resultó afectado por la inhalación de humo. Por tal motivo, fue trasladado al Hospital Centenario, donde permaneció internado durante algunas horas en observación, y fue posteriormente dado de alta”.

En horas de la mañana, alrededor de las 09:45 horas, personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado a una vivienda ubicada en calle Montevideo al 465, donde se estaba produciendo un incendio.

Al arribar al lugar, y con la colaboración del Segundo Jefe de Operaciones y móviles del Comando Radioeléctrico, se logró ingresar al inmueble, donde se encontraba trabajando personal de Bomberos Voluntarios.

Del interior de la vivienda fue rescatada una mujer de 66 años, quien presentaba signos de intoxicación por inhalación de humo y quemaduras. Inmediatamente, se le practicaron maniobras de RCP, logrando el retorno a la circulación espontánea. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia al Hospital Centenario.