Incendios de autos en Paraná: "La mayoría se da por problemas eléctricos".

Ante los recientes incendios de vehículos en Paraná, Mariano Perelstein, dueño de EuroTaller, dialogó con La Mañana de La Red (88.7) y explicó las causas.

En los últimos días, Paraná registró distintos incendios de vehículos que generaron importantes pérdidas materiales, aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas. Uno de los hechos ocurrió sobre avenida Almafuerte, casi Walter Grand, donde un automóvil fue alcanzado por las llamas y sufrió pérdidas materiales casi totales.

Otro episodio tuvo lugar en calle Carbó, donde una camioneta también tomó fuego. En ambos casos, los bomberos voluntarios acudieron rápidamente para brindar asistencia y controlar los incendios.

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Autos incendiados en Paraná: las fallas que pueden desencadenar el fuego

Ante estos episodios, surge una pregunta: ¿por qué puede incendiarse un vehículo? Para conocer las principales causas y saber qué medidas pueden ayudar a prevenir este tipo de situaciones, La Mañana de La Red (88.7) dialogó con Mariano Perelstein, mecánico y dueño de EuroTaller.

"Los motivos pueden ser varios. Yo te paso a enumerar y eso después se ve puntualmente con cada vehículo, qué fue lo que pasó", explicó Perelstein.

En ese sentido, señaló que una de las causas puede estar relacionada con una falla eléctrica. "Un auto se puede incendiar por una falla eléctrica, una pérdida de energía. Por ejemplo, un cable pelado, una conexión mal hecha de un electroventilador. Cualquier falla eléctrica de un auto puede ocasionar un incendio", indicó.

Sin embargo, aclaró que una falla eléctrica debe entrar en contacto con algún elemento inflamable para que pueda producirse el fuego. "Eso tiene que estar acompañado por una pérdida de fluido del vehículo, porque un chispazo no tiene por qué accionar sobre algo. Podés tener una pérdida importante de aceite, una pérdida de combustible o una pérdida de gas en los autos que tienen gas. Esos son motivos que ocasionan un incendio en un auto", explicó.

El especialista también advirtió sobre algunas modificaciones que pueden parecer menores, pero que pueden generar problemas si no se utilizan los elementos adecuados.

"Después tenés casos menores. Por ejemplo, todo el mundo dice: 'No, yo quiero cambiar una lámpara, le quiero poner una lámpara halógena para que alumbre mejor'. Y vos, por ahí, si ponés una lámpara que no es de calidad y la óptica que tenés puesta en el auto no soporta el calor que emana esa lámpara cuando hace la luz, te quema la óptica y puede ocasionar un incendio", sostuvo.

La temperatura también puede convertirse en un factor de riesgo. "La temperatura en un auto puede ocasionar un incendio", afirmó.

Perelstein explicó que incluso se han registrado casos de vehículos que se encontraban estacionados. "Ha pasado, por ejemplo, los casos que hemos visto acá son autos que han estado estacionados, con lo cual claramente puede ser una falla eléctrica por una pérdida de energía que tiene el vehículo, con pérdida de fluido", señaló.

Además, puso el foco en los vehículos más modernos, que incorporan sistemas destinados a reducir las emisiones contaminantes. "Hoy, en los autos nuevos, por ejemplo, que tienen filtro de partículas o catalizadores, que es un sistema que traen para no contaminar", explicó.

En particular, se refirió al funcionamiento de los filtros de partículas que incorporan algunos vehículos, especialmente las camionetas más nuevas.

"Una camioneta de las nuevas, no quiero dar marca, que vienen con filtro de partículas. Cuando el filtro de partículas está saturado, si vos vas andando en el auto, lo dejás regulando y lo acelerás, y te vas a ver al escape, se pone al rojo vivo eso", detalló.

Según explicó, esto ocurre debido a que los gases no pueden salir correctamente por el sistema de escape cuando el filtro se encuentra saturado.

"Porque el motor, los gases que tiene que largar, que generalmente se largan por el escape, al estar saturado el filtro de partículas, genera como un reflujo de los gases del auto y eso genera temperatura", sostuvo.

Ante esta situación, indicó que es necesario recurrir a un taller o concesionario para realizar una regeneración del filtro de partículas.

"Esos gases se eliminan por el escape. Entonces, cuando tenés taponado el filtro de partículas, tenés que acudir a un taller o a un concesionario que te hagan una regeneración del filtro de partículas para que el aire, como entra, salga por el escape", explicó.

Perelstein señaló que este procedimiento forma parte del mantenimiento de los vehículos que cuentan con este sistema. "Es una práctica habitual. Generalmente, en los tableros de los vehículos te dice: 'DPF, solicita revisión'", indicó.

También explicó que algunos vehículos realizan este proceso de manera automática.

Más expresiones del mecánico

"Hay autos que lo hacen automáticamente. Vos, por ahí, tenés autos nuevos. Mirá cómo va humeando, y no es que va humeando: el mismo auto larga un líquido que va al filtro de partículas y lo va liberando de los residuos que quedaron ahí, que taponan todo", señaló.

En cuanto al procedimiento para realizar una regeneración forzada, explicó que es necesario contar con el equipamiento correspondiente. "Teniendo las herramientas es simple de hacer; si no tenés las herramientas, no, porque eso se hace con un escáner que te permite generar una regeneración forzada del filtro de partículas", sostuvo.

De todos modos, Perelstein volvió a remarcar que las fallas eléctricas son uno de los principales factores que pueden desencadenar un incendio.

"Es uno de los puntos que puede ocasionar un incendio. La mayoría se da por problemas eléctricos: una falla, un cable que está cortado e hizo contacto con una chapa y eso generó una chispa. Si vos tenías una pérdida de combustible, prendió", explicó.

En este punto, hizo especial hincapié en los materiales que se encuentran en el vano motor. "Vos tenés en cuenta que en la parte del vano motor, que es donde va el motor del vehículo, es todo plástico, cables y demás. Cualquier llama que agarre es todo inflamable, prende enseguida y después no lo parás más", advirtió.

Por ese motivo, recomendó prestar atención a las pérdidas de combustible, incluso cuando parezcan pequeñas. "Hay que estar atento. Por ahí uno dice: 'No, tengo una pequeña pérdida de combustible, pero no le doy importancia'. Tenés que darle importancia, porque eso, con temperatura o con algo que inicie el fuego, se te puede prender fuego", afirmó.

El aceite también puede representar un riesgo cuando entra en contacto con elementos que trabajan a altas temperaturas.

"El mismo aceite, cuando vos tenés un auto que te está perdiendo mucho aceite, que cae al escape, que está a altas temperaturas, en algún momento te puede producir algo que se incendie", explicó.

La batería es otro de los componentes a los que, según el especialista, se debe prestar atención. "Una batería puede generar un incendio también. Por eso es importante saber el estado en que está tu vehículo y todo para evitar este tipo de cosas", sostuvo.

En cuanto a los controles preventivos, Perelstein recomendó realizar una revisión periódica del vehículo para detectar posibles fallas.

"Nosotros, en nuestro taller, recomendamos una vez al año acudir al mecánico para que te controle el auto, o cada 10.000 kilómetros, lo que ocurra primero", explicó.

El mecánico relacionó ese intervalo con el mantenimiento habitual del vehículo. "¿Por qué cada 10.000 kilómetros? Porque es lo que dura un aceite, normalmente, para hacer un servicio a un auto. Y si vos no hacés 10.000 kilómetros en un año, por año ir y controlar cubiertas, controlar luces, controlar todo este tipo de cosas que pueden evitar una tragedia o evitar una ruptura del auto", sostuvo.

De esta manera, el mantenimiento preventivo aparece como una de las principales herramientas para detectar inconvenientes antes de que puedan convertirse en un problema mayor. Controlar el sistema eléctrico, las pérdidas de combustible y aceite, el estado de la batería, las luces y los distintos componentes del vehículo permite anticiparse a posibles fallas.

Los recientes incendios de vehículos registrados en Paraná volvieron a poner el tema en agenda y remarcaron la importancia de no pasar por alto las señales que puede presentar un automóvil. Para Perelstein, una revisión al año o cada 10.000 kilómetros, lo que ocurra primero, es una de las medidas fundamentales para mantener el vehículo en condiciones y reducir riesgos.