La mujer de Paraná transfirió una cifra millonaria luego de conocer por Facebook a una persona que supuestamente era del Reino Unido.

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos.

La División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó un allanamiento en el marco de una causa que lleva adelante la fiscal Daniela Montangie por una presunta estafa virtual que tuvo como víctima a una mujer de Paraná , quien habría transferido casi 30 millones de pesos luego de ser engañada mediante una supuesta relación sentimental.

La medida judicial, ordenada por la jueza de Garantías Gabriela Seró, se llevó a cabo en la jornada del miércoles en un domicilio de calle Las Heras al 1044 de Concordia, donde fue notificada una mujer de 47 años.

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Durante el allanamiento, los investigadores procedieron al secuestro de tres teléfonos celulares, que serán sometidos a las correspondientes pericias y análisis con el objetivo de obtener información que permita avanzar en el esclarecimiento del hecho.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en la ciudad de Paraná, indicó Concordia Policiales. Según consta en el expediente que investiga la fiscal Montangie, desde el 24 de febrero de 2025, una persona no identificada habría contactado telefónicamente a una mujer de 60 años, primero a través de Facebook y posteriormente mediante WhatsApp, utilizando una línea con característica del Reino Unido.

De acuerdo con la denuncia, esta persona habría simulado querer iniciar un vínculo de pareja con la mujer y se habría presentado como un supuesto hombre llamado Michael Lawrence Williams. Con el avance de la relación virtual, le habría manifestado que necesitaba una autorización y dinero para poder viajar desde el Reino Unido hasta Paraná y concretar el supuesto encuentro.

A partir de esas maniobras engañosas, la víctima habría solicitado créditos en distintas entidades financieras bancarias y no bancarias y posteriormente realizó varias transferencias de dinero.

En total, habría enviado $29.816.400,69 a una cuenta bancaria cuya titularidad figuraba a nombre de D.C.M, una mujer con domicilio en la ciudad de Concordia.

El destino del dinero

A partir de las tareas desarrolladas por la División Cibercrimen, los investigadores lograron establecer que parte del dinero transferido por la víctima habría terminado en una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una ciudadana de 47 años, quien posee domicilio en Concordia.

La causa se inició en Paraná y posteriormente llegó a la jurisdicción de Concordia por una cuestión de competencia, teniendo en cuenta el domicilio de la persona investigada. Con el avance de la investigación, se reunieron elementos que permitirían establecer cómo se habría desarrollado la maniobra y cuál habría sido el grado de participación de D.C.M.

La mujer quedó vinculada prima facie a una causa por el delito de estafa, previsto en el artículo 172 del Código Penal, en calidad de presunta coautora. No obstante, la investigación continúa y será la Justicia la que determine su eventual responsabilidad.

Además, los investigadores procuran determinar si la mujer investigada podría tener algún tipo de vinculación con una presunta organización dedicada a la comisión de estafas telefónicas y/o virtuales, incluso con posibles conexiones internacionales.

Los tres teléfonos celulares secuestrados quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a análisis para intentar determinar nuevas evidencias y establecer el grado de participación de la mujer investigada en la maniobra denunciada.