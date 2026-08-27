Dibu Martínez se va de Aston Villa y será nuevo refuerzo de Chelsea

Los Blues llegaron a un acuerdo con los Villanos para comprar al arquero argentino Dibu Martínez, que pegará el salto en la Premier League.

Emiliano Dibu Martínez pegó el salto que se le había negado a principios de año. Frustrada la posibilidad de pasar a Juventus y con mucha competencia interna en Aston Villa, tomó la decisión de cambiar de aire a esta altura de su carrera y acordó su llegada a Chelsea.

El arquero argentino era una de las máximas figuras del equipo que viene de hacer una gran campaña en la Premier League y consagrarse campeón de la Europa League, pero por su elevado salario quedaba afuera del presupuesto institucional. La intención de la dirigencia villana era venderlo y hacer un importante negocio . Por eso mismo lo puso en vidriera y compró al japonés Zion Suzuki para reemplazarlo.

Primero despertó el interés de Tottenham y también fue ofrecido a los Blues, que terminaron acelerando por su contratación. Ya existe un acuerdo verbal entre todas las partes para comprar su pase en 7.5 millones de libras esterlinas (alrededor de 8.750.000 de dólares) y este viernes viajará a Londres para firmar su contrato por dos temporadas, con opción a una tercera.

Dibu Martínez acordó su llegada a Chelsea

Dibu no se suma a Chelsea como actor de reparto, sino que peleará la titularidad con el español Robert Sánchez, quien tuvo una actuación para el olvido en el debut ante Fulham. No llegará a coincidir con Enzo Fernández, su compañero en la Selección Argentina, quien tiene encaminada su incorporación a Manchester City por 140 millones de euros.

A sus 33 años, el marplatense campeón del mundo se despide de Aston Villa por la puerta grande: desde su arribo en septiembre de 2020, atajó en 256 partidos, recibió 305 goles y mantuvo 80 vallas invictas. Dio además una vuelta olímpica histórica en Estambul y se ganó el cariño eterno de los hinchas.

Excepto por un breve préstamo en Getafe, Martínez forjó casi toda su trayectoria en el fútbol inglés. Chelsea, donde tendrá la obligación de levantar títulos, se suma a la larga lista que tiene a Oxford United, Arsenal, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers y Reading.