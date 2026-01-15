Crespo presentó la 52ª Fiesta Provincial de la Cerveza

En Paraná se realizó la presentación oficial de la 52ª Fiesta Provincial de la Cerveza de Crespo, que tendrá lugar el próximo sábado 17, desde las 20

En Paraná se realizó la presentación oficial de la 52ª Fiesta Provincial de la Cerveza de Crespo, que tendrá lugar el próximo sábado 17, desde las 20, en el ingreso a la ciudad, en el predio conocido como El Castillo. La actividad fue acompañada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos.

Organizada por el Club Atlético Unión de Crespo, la celebración cuenta con más de cinco décadas de trayectoria y propone una combinación de gastronomía típica, cerveza artesanal, música y expresiones culturales vinculadas a las raíces de la comunidad. Se trata de una fiesta de perfil familiar, con valores accesibles y una convocatoria regional.

Durante la presentación, el director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel, destacó el impacto de este tipo de eventos en la actividad turística y señaló que existe un buen nivel de reservas para el próximo fin de semana, con propuestas distribuidas en distintos puntos de la provincia.

Por su parte, el presidente del Club Atlético Unión de Crespo, Walter García, detalló que esta edición contará con más de 40 expositores, comidas típicas, cerveza artesanal y una programación musical que incluirá grupos de raíces alemanas, folclóricas y tropicales. Además, remarcó que lo recaudado será destinado al funcionamiento y la infraestructura de la institución.

La Fiesta Provincial de la Cerveza de Crespo forma parte de la agenda de fiestas populares de Entre Ríos y se integra a la microrregión Lomadas y Humedales, fortaleciendo la identidad local y el desarrollo turístico.