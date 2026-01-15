Deshidratación silenciosa en verano: señales tempranas que pasan inadvertidas

Diversos especialistas señalan que prestar atención a señales tempranas, evita la deshidratación silenciosa. En verano, es importante tener en cuenta los consejos para prevenirla como tomar agua y evitar la exposición al sol.

El cuerpo pierde líquidos de manera constante a través del sudor y la respiración, incluso, sin realizar actividad física intensa durante los meses de altas temperaturas y muchas personas no logran reponer adecuadamente el agua perdida y entran en un estado de deshidratación leve pero sostenida, que puede pasar inadvertida y afectar el bienestar diario.

Diversos especialistas señalan que prestar atención a señales tempranas, como la orina de color oscuro, la sequedad en la boca o el cansancio persistente, resulta clave para prevenir cuadros más severos, como el golpe de calor.

En el mismo se indicó que los niños, las personas mayores y quienes pasan muchas horas al aire libre o en ambientes calurosos presentan un mayor riesgo y requieren una hidratación más cuidadosa y frecuente.

“La sed no siempre es un indicador confiable. Cuando aparece, muchas veces el cuerpo ya está deshidratado. Por eso es importante incorporar el hábito de tomar agua a lo largo del día, incluso sin sensación de sed, y elegir opciones que acompañen una hidratación saludable”, explicó la Dra. Carolina Arriva, médica especialista en Cardiología.

Consejos para prevenir la deshidratación silenciosa en verano

Tomar agua de manera regular durante todo el día, sin esperar a tener sed. Observar el color de la orina: tonos claros suelen indicar una hidratación adecuada.Aumentar el consumo de agua en días de mucho calor o ante mayor actividad física.Prestar especial atención a niños y adultos mayores, que suelen percibir menos la sed.Elegir aguas de calidad y baja en sodio para el consumo cotidiano.

“En el verano, la hidratación cumple un rol central no solo para evitar golpes de calor, sino también para sostener el bienestar general. Elegir un agua baja en sodio permite hidratarse de forma segura y constante, sin sumar un consumo innecesario de este mineral”, agregó Arriva.