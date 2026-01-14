Uno Entre Rios | Policiales | San José

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Un trágico accidente laboral ocurrió este mediodía en la localidad de San José, departamento Colón, donde perdió la vida Federico Sigot, un joven futbolista.

14 de enero 2026 · 18:57hs
Federico Sigot perdió la vida en un accidente laboral en San José.

Federico Sigot perdió la vida en un accidente laboral en San José.

Un trágico accidente laboral ocurrió este mediodía en la localidad de San José, departamento Colón, donde perdió la vida Federico Sigot, empleado de la Cooperativa Eléctrica General Urquiza. El hecho generó gran conmoción en diferentes instituciones deportivas que se expresaron en redes sociales por la muerte del joven.

El trágico accidente en San José

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría San José, el hecho se registró alrededor de las 12.40, cuando Sigot realizaba tareas de mantenimiento y reemplazo de un seccionador. En esas circunstancias, sufrió una descarga eléctrica que le provocó graves lesiones.

El trabajador fue trasladado de urgencia hacia el Instituto del Quemado de Rosario, pero falleció durante el traslado debido a la magnitud de las heridas. La Fiscalía en turno tomó intervención inmediata y dispuso las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del accidente.

El hecho generó conmoción en la comunidad y en el ámbito laboral, donde compañeros y autoridades de la cooperativa expresaron su pesar por la pérdida.

Federico Sigot era un joven jugador de fútbol que se desempeñó en clubes de Villa Elisa y Las Achiras, en la provincia de Entre Ríos.

“Con gran tristeza, expresamos nuestras condolencias a la familia Sigot Perroud, deseando que reciban fortaleza y logren superar este difícil momento. Q.P.D.E Federico Sigot”, expresó el Club Social y Deportivo El Espinillo.

“Lamentamos Profundamente el fallecimiento De Federico Sigot que fue jugador de Nuestra Liga. Acompañamos a la Familia y Amigos en este momento tan difícil”, manifestaron desde la Liga Rural Colón.

La noticia también fue compartida por el Club Social Y Deportivo Achirense y el Club Atlético Villa Elisa, instituciones que representó el joven de 31 años.

San José Colón Accidente laboral
