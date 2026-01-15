SMN renovó alerta por tormenas fuertes para parte de Entre Ríos

El SMN pronosticó un jueves y viernes inestable y con alertas amarillos por tormentas pra distintas partes de la provincia de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para parte de la provincia de Entre Ríos debido al avance de, un frente frío desde el sur del país. Este jueves se presenta con chaparrones por la mañana que se extenderán durante toda la jornada.

El alerta amarilla por tormentas con áreas afectadas con variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que pudieron alcanzar los 70 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo; con precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros y posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

Se prevén temperaturas promedio de entre 22 grados de mínima y 31 grados de máxima, con cielo mayormente cubierto y vientos rotando del sudoeste al noreste.

Alerta amarillo viernes

El viernes

Para el viernes el SMN emitió otro alera amarilla para los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, por desplazamiento de la masa fresca hacia el norte. As{i, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y ocasional granizo. Los acumulados de lluvia previstos se ubicaron nuevamente entre los 20 y 50 milímetros, con chances de superarse en forma puntual.

La mejora llegará el sábado con cielo parcialmente nublado y descenso de las temperaturas promedio con una máxima de menos de 30 grados. De todos modos, para el domingo la temperatura irá es ascenso hasta los 31 grados.