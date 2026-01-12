Crespo se prepara para la 52ª Fiesta Provincial de la Cerveza

Uno Entre Rios | Escenario | Fiesta Provincial de la Cerveza

12 de enero 2026 · 14:20hs
La ciudad de Crespo vivirá una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, que celebrará su 52ª edición el sábado 17 de enero. El evento, organizado por el Club Atlético Unión de Crespo, se desarrollará en el Salón El Castillo, ubicado en el acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Alemanes del Volga.

La propuesta reunirá gastronomía, música y baile, además de contar con sectores destinados a emprendedores y espacios de juegos, pensados para el disfrute de toda la familia y del público de distintas edades.

En cuanto a la programación artística, la noche contará con la participación de Gildas Bailanta, Humberto y Los Amantes de la Cumbia, Bandita Edelweiss, Lustige Musikanten, La Sin Nombre y Brisas Inmigrantes, conformando una grilla que recorre distintos estilos musicales y tradiciones.

Las entradas anticipadas tendrán un valor de 7.000 pesos, mientras que en puerta costarán 10.000 pesos. Los menores de 15 años podrán ingresar de manera gratuita.

Fiesta Provincial de la Cerveza Crespo Popular fiesta
