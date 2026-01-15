Bustamante y Arijón presentaron la agenda cultural del fin de semana con propuestas gratuitas

Uno Entre Rios | Escenario | agenda

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, y el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, brindaron este jueves una conferencia de prensa en el Teatro 3 de Febrero

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, y el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, brindaron este jueves a las 11 una conferencia de prensa en el Teatro Municipal 3 de Febrero, donde dieron a conocer la agenda cultural prevista para el viernes 16, sábado 17 y domingo 18, con actividades abiertas y gratuitas destinadas a vecinos y vecinas de todas las edades.

Agenda cultural del fin de semana

La programación incluye propuestas en museos, paseos al aire libre, música en vivo, humor y cine, distribuidas en distintos espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de promover el acceso a la cultura, el trabajo de artistas locales y el encuentro comunitario.

La Municipalidad de Paraná propone una variada agenda de verano.

La Municipalidad de Paraná propone una variada agenda de verano

Viernes 16

Durante la jornada del viernes se podrá visitar el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, ubicado en Buenos Aires 226, que abre sus puertas de martes a viernes de 8 a 12, con entrada libre.

Entre las 17 y las 0 se desarrollará una nueva edición del Paseo Nocturno, en calle Nicaragua, frente a la plaza Le Petit Pisant, en la zona de la costanera baja.

A las 20, el Anfiteatro Linares Cardozo, en el barrio San Agustín, recibirá una nueva fecha del Festival Popular, con las presentaciones de Suite Criolla, Estilo Vargas, Las Hermanas Vince, Claudio y los Parranderos, y el Grupo Inesperados. La propuesta contará con patio gastronómico, concurso de cebadores y feria de emprendedores. La entrada será libre.

También a las 20, en Sala Mayo, en Puerto Nuevo, se realizará Humor frente al río, un ciclo que combina humor, música y teatro al aire libre. En esta oportunidad se presentará Minitah Stand Up, con Dani Rudel, Caro Rossier, Paula Chilotegui, Evelyn Schneider y La Pitonisa. La actividad es gratuita.

Sábado 17

El sábado continuará la propuesta ¡Vení al Museo! en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, con apertura de 18 a 21, con entrada libre.

El Paseo Nocturno volverá a realizarse de 17 a 0 en la costanera baja, sobre calle Nicaragua, frente a plaza Le Petit Pisant.

A las 20, el Anfiteatro Héctor Santángelo, en el Parque Urquiza, será sede de una nueva fecha de Música en el Anfiteatro, dedicada al rock. Se presentarán EMI Cersofio y su Conjunto, Híbridos, Tribality Studio y Eruca Sativa. Habrá patio gastronómico y entrada libre.

Domingo 18

El domingo, de 17 a 0, se desarrollará nuevamente el Paseo Nocturno en la costanera baja.

A las 20, en el Anfiteatro Héctor Santángelo del Parque Urquiza, se llevará adelante Cine bajo las estrellas, con la proyección del cortometraje entrerriano Usuario desconocido (2025) y el largometraje Belén (2025). La propuesta será con entrada libre.

