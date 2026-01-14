Zeballos falló un penal y Boca no pasó del empate ante Millonarios

Boca fue superior pero no pasó del empate en su primera prueba del año: igualó por 0-0 frente a Millonarios de Colombia, en la Bombonera, en un amistoso en homenaje a Miguel Ángel Russo. Exequiel Zeballos falló un penal sobre el final.

En un evento cargado de emoción y fútbol en La Bombonera, Boca Juniors y Millonarios empataron sin goles en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo. El encuentro sirvió como homenaje al ex entrenador argentino, campeón con ambos equipos, quien falleció en 2025.

Pese al claro dominio del conjunto dirigido por Claudio Úbeda, en el complemento el Xeneize, que presentó un renovado de 4-3-3 y la inclusión del español Ander Herrera desde el inicio, tuvo ocasiones claras para convertir, pero falló la puntería. Changuito Zeballos tuvo el tanto de penal sobre la hora, pero el arquero Guillermo De Amores adivinó el palo y se quedó con la pelota. El local generó repetidas ocasiones de peligro por medio de los pies de Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Brian Aguirre, sin embargo la falta de puntería y las intervenciones defensivas impidieron romper la igualdad.

La organización de este amistoso internacional respondió al deseo de recordar a Miguel Ángel Russo, figura respetada tanto en el fútbol argentino como en el colombiano. En la previa del inicio del Torneo Apertura, el equipo dirigido por Claudio Úbeda intenta mostrar una versión renovada y dar las primeras señales tras semanas de preparación en el predio de Ezeiza. Durante la pretemporada, el plantel priorizó el trabajo físico, aunque en las últimas prácticas el cuerpo técnico comenzó a delinear la nueva estructura táctica.

El ciclo de Úbeda afrontó cambios importantes respecto al semestre pasado. Sin refuerzos oficializados hasta el momento, el club espera la inminente llegada del colombiano Marino Hinestroza. En contrapartida, se confirmaron varias salidas: Luis Advíncula, Ignacio Miramón, Cristian Lema y Frank Fabra ya no forman parte del plantel. Además, para este amistoso, el técnico no contó con Edinson Cavani, Carlos Palacios ni Rodrigo Battaglia, todos afectados por diversas molestias físicas.

En el armado del equipo, el cuerpo técnico xeneize ensayó una modificación táctica respecto al 4-4-2 empleado en el cierre del Clausura. Para el estreno de la temporada, la apuesta es por un 4-3-3, con un único centrodelantero, extremos abiertos y un mediocampo pensado para la circulación y la dinámica. Entre las novedades, Ander Herrera se ganó un puesto entre los titulares y jugó un gran primer tiempo, hasta que le cedió su lugar a Williams Alarcón en el complemento. También tuvieron minutos Malcom Braida y Kevin Zenón.

El calendario de Boca en esta etapa de preparación incluye otro compromiso internacional: el domingo 18 enfrentará a Olimpia de Paraguay en el estadio Único de San Nicolás. El debut oficial en la temporada será ante Deportivo Riestra por el Torneo Apertura, lo que convierte al duelo ante Millonarios en una oportunidad clave para afianzar conceptos y evaluar alternativas.

Del lado colombiano, Millonarios llegó a la cita en Buenos Aires tras haber sufrido una derrota 1-0 frente a River Plate en Montevideo, en el primer amistoso de su gira. El equipo, también identificado con la figura de Russo, afronta una exigente pretemporada enfrentando a los dos clubes más populares de Argentina.

Ambos clubes comparten el legado de Miguel Ángel Russo, quien dejó huella a partir de sus logros y su estilo de conducción. El homenaje de este miércoles en la Bombonera funciona como punto de encuentro entre dos instituciones que reconocen su aporte y su figura.