Uno Entre Rios | Ovación | Luciano Benavides

Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Cuando restan dos etapas para el final de la competencia el argentino Luciano Benavides encabeza la clasificación en motos.

15 de enero 2026 · 11:06hs
Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

El piloto argentino Luciano Benavides dio un golpe clave este jueves al convertirse en el flamante líder de la clasificación general del Rally Dakar, en motos, al final en el cuarto lugar en la undécima etapa, que unió Bisha con Al Henakiyah.

El salteño fue protagonista en la jornada de 346 kilómetros cronometrados y más de 500 de enlace, en una jornada marcada por la estrategia y los cambios de ritmo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Luciano Benavides acordtó distancia con la punta y ahora está a 56 segundos del primero.

Luciano Benavides se puso nuevamente en carrera

El piloto de Salta buscará este miércoles recortar los siete minutos de ventaja que tiene con el líer.

Luciano Benavides perdió la punta por un error de navegación

La victoria parcial quedó en manos del estadounidense Skyler Howes (Honda), quien se impuso con un tiempo de 3h09m02s. Lo escoltaron el francés Adrien Van Beveren, a apenas 21 segundos, y el español Edgar Canet, completando el podio de la etapa.

Embed

El gran movimiento se dio en la clasificación acumulada. Benavides capitalizó la estrategia de Ricky Brabec, quien reguló en el tramo final para largar detrás del argentino en la próxima especial.

Como quedó la clasificación del Rally Dakar, en Motos

Con esa maniobra, el piloto de KTM pasó a liderar la general con apenas 23 segundos de ventaja sobre el estadounidense, cuando restan solo dos etapas para llegar a Yanbu.

Por detrás, el español Tosha Schareina se mantiene tercero, aunque ya a más de 15 minutos del líder, mientras que el australiano Daniel Sanders, vigente campeón, completó la etapa con el hombro vendado tras una dura caída y sigue en carrera pese a las molestias físicas.

Este viernes se disputará la penúltima especial, con más de 310 kilómetros cronometrados, en una definición que promete máxima tensión en el desierto saudí.

Luciano Benavides Rally Dakar motos
Noticias relacionadas
Luciano Benavides lleva adelante un gran Dakar.

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

El argentino se posiciona en la tercera posición de la clasificación general.

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

Buen trabajo del piloto argentino con la KTM para ganar posiciones en la clasificación general.

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Boca se desprende del entrerriano Jabes Saralegui

Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

Ver comentarios

Lo último

Brasil: preocupan los casos de gastroenteritis en playas

Brasil: preocupan los casos de gastroenteritis en playas

Luna de Sangre 2026: cuándo y cómo ver desde Argentina el eclipse que teñirá el cielo de rojo

Luna de Sangre 2026: cuándo y cómo ver desde Argentina el eclipse que teñirá el cielo de rojo

Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

Ultimo Momento
Brasil: preocupan los casos de gastroenteritis en playas

Brasil: preocupan los casos de gastroenteritis en playas

Luna de Sangre 2026: cuándo y cómo ver desde Argentina el eclipse que teñirá el cielo de rojo

Luna de Sangre 2026: cuándo y cómo ver desde Argentina el eclipse que teñirá el cielo de rojo

Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Celulares con arancel 0%: el rechazo de la industria fueguina

Celulares con arancel 0%: el rechazo de la industria fueguina

Policiales
Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Ovación
Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

The Show Pro Series, un torneo de sóftbol de franquicias

The Show Pro Series, un torneo de sóftbol de franquicias

Zeballos falló un penal y Boca no pasó del empate ante Millonarios

Zeballos falló un penal y Boca no pasó del empate ante Millonarios

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

La provincia
Paraná: reparan acueducto en calle Deán J. Álvarez

Paraná: reparan acueducto en calle Deán J. Álvarez

SMN renovó alerta por tormenas fuertes para parte de Entre Ríos

SMN renovó alerta por tormenas fuertes para parte de Entre Ríos

El mágico ritual de la vendimia ya se palpita en los viñedos entrerrianos

El mágico ritual de la vendimia ya se palpita en los viñedos entrerrianos

Fiesta Nacional del Mate: segunda tanda de entradas preferenciales

Fiesta Nacional del Mate: segunda tanda de entradas preferenciales

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Dejanos tu comentario