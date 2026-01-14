Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos En un operativo por parte de Prefectura Naval incautó 257 bultos que iban a ser contrabandeados desde un camping en Concordia. 14 de enero 2026 · 18:20hs

Las personas buscaban pasar 257 bultos a través del río Uruguay.

Prefectura naval incautó un cargamento de mercadería durante un patrullaje terrestre realizado en la región de Salto Grande, precisamente en la zona costera del río Uruguay, cuyo valor superaría los 290 millones de pesos.

El operativo se inició cuando efectivos detectaron la circulación de un ómnibus con bultos visibles en su interior, en inmediaciones del camping “La Tortuga Alegre” de Concordia. Inmediatamente, se dispuso la revisión del rodado, que más tarde quedaría incautado.

Lo secuestrado en Concordia Como resultado del procedimiento se secuestraron 257 bultos que contenían, entre otros elementos, 8.500 cartones de cigarrillos de origen extranjero, bebidas alcohólicas, productos de higiene personal, prendas de vestir y accesorios, además de teléfonos celulares.