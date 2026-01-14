Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa.

Un delincuente ingresó dos días seguidos a una casa: el domingo robó una bordeadora y el lunes volvió para llevarse una bicicleta. Todo quedó filmado.

El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda de la ciudad de Concepción del Uruguay y generó indignación por el nivel de descaro del delincuente. En dos días consecutivos, una misma persona ingresó a la propiedad con total tranquilidad y se llevó distintos elementos de valor.

El primer hecho ocurrió el domingo a las 17.18, cuando el sujeto entró al domicilio y sustrajo una bordeadora color naranja, marca Black & Decker. Las imágenes muestran que se movió con absoluta libertad, aprovechando el movimiento habitual de la tarde.

Indignación en Concepción del Uruguay: entró a robar dos días consecutivos

Robo (1).mp4

Lejos de conformarse, el delincuente regresó menos de 24 horas después. El lunes 12, a las 16.44, volvió a ingresar a la misma propiedad y esta vez se llevó una bicicleta de alta gama, marca Raleigh, de color blanco. Todo el accionar quedó nuevamente registrado por las cámaras de seguridad.

Los damnificados no advirtieron lo ocurrido hasta el martes, cuando intentaron buscar la bordeadora para realizar tareas de mantenimiento. Al notar que no estaba, revisaron sus pertenencias y descubrieron que también faltaba la bicicleta.

Tras analizar las grabaciones, la familia pudo reconstruir la secuencia completa de los robos y decidió difundir las imágenes para alertar a la comunidad y tratar de identificar al responsable. Solicitan a los vecinos que, en caso de que les ofrezcan una bordeadora naranja o una bicicleta blanca a precios sospechosamente bajos, eviten comprarlas y den aviso a las autoridades.

"Entró con total libertad, como si fuera pancho por su casa", manifestaron con impotencia los propietarios, quienes ya realizaron la denuncia correspondiente y aportaron el material fílmico como prueba.