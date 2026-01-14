Uno Entre Rios | Policiales | Robo

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Un delincuente ingresó dos días seguidos a una casa: el domingo robó una bordeadora y el lunes volvió para llevarse una bicicleta. Todo quedó filmado.

14 de enero 2026 · 09:22hs
Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa.

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa.

El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda de la ciudad de Concepción del Uruguay y generó indignación por el nivel de descaro del delincuente. En dos días consecutivos, una misma persona ingresó a la propiedad con total tranquilidad y se llevó distintos elementos de valor.

El primer hecho ocurrió el domingo a las 17.18, cuando el sujeto entró al domicilio y sustrajo una bordeadora color naranja, marca Black & Decker. Las imágenes muestran que se movió con absoluta libertad, aprovechando el movimiento habitual de la tarde.

Mario Pereyra escrachó a un hombre por robar piedras de su vereda.

Mario Pereyra escrachó a un hombre por robar piedras de su vereda

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas.

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

LEER MÁS: Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Indignación en Concepción del Uruguay: entró a robar dos días consecutivos

Robo (1).mp4

Lejos de conformarse, el delincuente regresó menos de 24 horas después. El lunes 12, a las 16.44, volvió a ingresar a la misma propiedad y esta vez se llevó una bicicleta de alta gama, marca Raleigh, de color blanco. Todo el accionar quedó nuevamente registrado por las cámaras de seguridad.

Los damnificados no advirtieron lo ocurrido hasta el martes, cuando intentaron buscar la bordeadora para realizar tareas de mantenimiento. Al notar que no estaba, revisaron sus pertenencias y descubrieron que también faltaba la bicicleta.

Tras analizar las grabaciones, la familia pudo reconstruir la secuencia completa de los robos y decidió difundir las imágenes para alertar a la comunidad y tratar de identificar al responsable. Solicitan a los vecinos que, en caso de que les ofrezcan una bordeadora naranja o una bicicleta blanca a precios sospechosamente bajos, eviten comprarlas y den aviso a las autoridades.

"Entró con total libertad, como si fuera pancho por su casa", manifestaron con impotencia los propietarios, quienes ya realizaron la denuncia correspondiente y aportaron el material fílmico como prueba.

Robo Casa Concepción del Uruguay
Noticias relacionadas
Dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero de 77 años que cayó de un colectivo.

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

A 23 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú.

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Un hombre que manejaba una motocicleta fue encontrado sin vida en avenida de las Américas y Rodó, de Paraná. Investigan el hecho

Paraná: motociclista perdió la vida tras un siniestro vial

Ver comentarios

Lo último

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Tini Stoessel cerró sus vacaciones antes de retomar su agenda artística

Tini Stoessel cerró sus vacaciones antes de retomar su agenda artística

Ultimo Momento
Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Tini Stoessel cerró sus vacaciones antes de retomar su agenda artística

Tini Stoessel cerró sus vacaciones antes de retomar su agenda artística

El Molino Forclaz propone visitas guiadas y recorridos teatralizados durante el verano

El Molino Forclaz propone visitas guiadas y recorridos teatralizados durante el verano

Asistencia perfecta: dos diputados entrerrianos no faltaron a ninguna sesión en 2025

Asistencia perfecta: dos diputados entrerrianos no faltaron a ninguna sesión en 2025

Policiales
Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Ovación
Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Agustín Asmu paletea desde Portugal

Agustín Asmu paletea desde Portugal

Boca disputa su primer amistoso ante Millonarios

Boca disputa su primer amistoso ante Millonarios

La Maratón de la Mujer en Concordia con fecha confirmada

La Maratón de la Mujer en Concordia con fecha confirmada

Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

Regatas Uruguay se suma a la lista de bajas para la Liga Federal

La provincia
El Molino Forclaz propone visitas guiadas y recorridos teatralizados durante el verano

El Molino Forclaz propone visitas guiadas y recorridos teatralizados durante el verano

Asistencia perfecta: dos diputados entrerrianos no faltaron a ninguna sesión en 2025

Asistencia perfecta: dos diputados entrerrianos no faltaron a ninguna sesión en 2025

Entre Ríos: siguen las altas temperaturas y hay alerta por tormentas

Entre Ríos: siguen las altas temperaturas y hay alerta por tormentas

La solidaridad no se toma vacaciones: inician una campaña para poder donar sillas de rueda

La solidaridad no se toma vacaciones: inician una campaña para poder donar sillas de rueda

Clima en Entre Ríos: jornada parcialmente nubosa y tarde agradable

Clima en Entre Ríos: jornada parcialmente nubosa y tarde agradable

Dejanos tu comentario