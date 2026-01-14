Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Un grave hecho de violencia se registró en la noche de este miércoles en calle Los Jacarandas, entre Facundo y Gianelli, en el barrio Anacleto Medina de Paraná.

Por el hecho en Anacleto Medina fueron detenidos un hombre y su hijo, que es menor de edad.

Un grave hecho de violencia se registró este miércoles cerca de las 21 en calle Los Jacarandas, entre Facundo y Gianelli, en el barrio Anacleto Medina de Paraná, donde una mujer y su hijo resultaron heridos por disparos de arma de fuego. Este fue el resultado de una discusión entre familias que terminó de la peor manera.

Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, todo se habría iniciado a partir de una discusión entre familias vecinas del barrio, que fue escalando hasta derivar en detonaciones de arma de fuego por motivos que aún se encuentran bajo investigación.

De acuerdo a los datos preliminares, el primer blanco habría sido el hijo de la mujer, quien recibió un disparo en una pierna y otro en una mano. Tras ello, la madre del joven se habría abalanzado sobre el presunto tirador, momento en el que también resultó herida por un impacto de bala.

Ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital San Martín de Paraná, donde se encuentran siendo evaluadas y asistidas por el personal médico, indicó Reporte 100.7.

En el marco del procedimiento, dos personas fueron demoradas, tratándose de un hombre mayor de edad y su hijo, quien sería menor, quedando a disposición de la Justicia. En el lugar del hecho trabaja personal policial, Policía Científica y áreas investigativas, realizándose las pericias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

La causa está en plena investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.