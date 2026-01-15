The Show Pro Series, un torneo de sóftbol de franquicias

Paraná será anfitriona de un torneo internacional de equipos de Primera División de sóftbol divididos en franquicias. Será del 18 al 21 de marzo.

La ciudad de Paraná se prepara para vivir un acontecimiento sin precedentes en la historia del sóftbol argentino. Del 18 al 21 de marzo, el Estadio Mundialista de Sóftbol Ingeniero Nafaldo Cargnel será el epicentro del The Show Pro Series, un torneo internacional de Primera División masculina que promete marcar un antes y un después en la disciplina a nivel nacional.

Se trata de una competencia innovadora, tanto por su formato como por su alcance internacional. Por primera vez en Argentina, el certamen se disputará bajo el sistema de franquicias, una modalidad habitual en las principales ligas del mundo, pero inédita en el sóftbol local. En total, participarán seis equipos franquicia, conformados por jugadores de distintos países, entre ellos Guatemala, Venezuela, Canadá, Japón, México, Colombia y Estados Unidos, lo que garantiza un nivel deportivo de elite.

A diferencia de los torneos tradicionales, el The Show Pro Series no contará con clubes históricos como Estudiantes, Patronato o Talleres, sino que estará integrado por franquicias sponsorizadas por marcas y empresarios, quienes se encargan de conformar los planteles con jugadores de primer nivel provenientes de diferentes partes del mundo.

Organizadores del torneo de sóftbol

“Se viene el certamen The Show Pro Series, que es un torneo de sóftbol masculino en Primera División. Es la primera vez en la historia del sóftbol argentino que se va a dar un torneo de estas características, porque no van a participar clubes, sino franquicias”, explicó Nicolás Bittor, uno de los organizadores, en diálogo con UNO.

“Van a ser equipos sponsorizados por marcas o empresarios, que conforman sus planteles con jugadores de distintas partes del mundo. Eso es lo atractivo y es la forma en que hoy se juegan las mejores competencias a nivel mundial”, agregó.

En ese sentido, Bittor remarcó que este modelo es el que predomina actualmente en países como Estados Unidos, Canadá, Venezuela y gran parte de Centroamérica, además de Europa. “De hecho, el ISC, uno de los torneos más importantes del mundo, también es un torneo de franquicias”, subrayó.

Por su parte, Duilio Scialacomo, también organizador del evento, brindó detalles sobre las franquicias que formarán parte del torneo. “Van a ser seis equipos. Habrá dos franquicias de Argentina, una de Venezuela y dos de Chile. Seguramente también estará la Selección Argentina U23, y podemos confirmar un equipo más, que es Mayo de Monterrey, de México”, señaló.

La presencia de jugadores internacionales y selecciones juveniles le dará al torneo un carácter altamente competitivo y atractivo, tanto para el público local como para los visitantes que llegarán desde distintos puntos del país y del exterior.

El The Show Pro Series no será solo un torneo de alto nivel deportivo, sino que también ofrecerá una agenda cargada de actividades recreativas, culturales y espectáculos, pensadas para toda la familia y para transformar cada jornada en una verdadera fiesta.

La actividad comenzará el miércoles 18 con un partido de exhibición entre dos equipos combinados U16 femenino del ámbito local. El jueves 19, será el turno de un encuentro exhibición U14 masculino, con jugadores pertenecientes a la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS).

El viernes 20, uno de los momentos más esperados será el desafío de bateo, que contará con la participación de celebridades de la ciudad y referentes nacionales, tanto del deporte como de los medios de comunicación.

Además, luego de cada jornada deportiva, el público podrá disfrutar de bandas en vivo, generando un ambiente festivo y distendido que combinará deporte, música y entretenimiento.

El gran cierre será el sábado 21, cuando, tras la final del torneo y la ceremonia de premiación, se llevará a cabo un show musical a cargo de Mario Pereyra, coronando cuatro días a puro sóftbol y celebración.

Los organizadores destacaron el respaldo recibido tanto del sector público como del privado. “El evento está dividido en dos partes: por un lado, el apoyo del sector privado, y por otro, el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná, que entienden que se trata de una propuesta más que interesante”, explicó Duilio Scialacomo.

En ese sentido, remarcó la importancia del torneo como motor de turismo deportivo: “Paraná es una plaza mundial del sóftbol, que garantiza nivel, público y asistencia. Esta es una propuesta de carácter internacional que se suma a la gran cantidad de eventos deportivos que se realizan en la provincia”.

Bittor, en tanto, resaltó el enorme trabajo colectivo detrás de la organización. “La idea es que Paraná se convierta en una plaza fija dentro del calendario nacional e internacional de la alta competencia. Hay que agradecer a toda la gente que nos está apoyando, porque no es fácil. Hay muchísima gente trabajando en planificación, logística, desarrollo deportivo, prensa y organización general. Es un esfuerzo enorme que hacemos entre todos”.

Con una propuesta innovadora, un nivel deportivo de jerarquía internacional y una agenda cargada de actividades, el The Show Pro Series se perfila como un evento histórico para el sóftbol argentino y una nueva oportunidad para que Paraná reafirme su lugar como capital nacional y referente mundial de este deporte.