Uno Entre Rios | Ovación | Sóftbol

The Show Pro Series, un torneo de sóftbol de franquicias

Paraná será anfitriona de un torneo internacional de equipos de Primera División de sóftbol divididos en franquicias. Será del 18 al 21 de marzo.

15 de enero 2026 · 08:15hs
Los organizadores

Los organizadores, Nicolás Bittor y Duilio Scialacomo hablaron del certamen de sóftbol.

La ciudad de Paraná se prepara para vivir un acontecimiento sin precedentes en la historia del sóftbol argentino. Del 18 al 21 de marzo, el Estadio Mundialista de Sóftbol Ingeniero Nafaldo Cargnel será el epicentro del The Show Pro Series, un torneo internacional de Primera División masculina que promete marcar un antes y un después en la disciplina a nivel nacional.

Se trata de una competencia innovadora, tanto por su formato como por su alcance internacional. Por primera vez en Argentina, el certamen se disputará bajo el sistema de franquicias, una modalidad habitual en las principales ligas del mundo, pero inédita en el sóftbol local. En total, participarán seis equipos franquicia, conformados por jugadores de distintos países, entre ellos Guatemala, Venezuela, Canadá, Japón, México, Colombia y Estados Unidos, lo que garantiza un nivel deportivo de elite.

Las jugadoras de la Selección Argentina de Sóftbol entrenando con miras a lo que viene.

La Selección Femenina de sóftbol en un nuevo proceso

Boca se desprende del entrerriano Jabes Saralegui

Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

A diferencia de los torneos tradicionales, el The Show Pro Series no contará con clubes históricos como Estudiantes, Patronato o Talleres, sino que estará integrado por franquicias sponsorizadas por marcas y empresarios, quienes se encargan de conformar los planteles con jugadores de primer nivel provenientes de diferentes partes del mundo.

Organizadores del torneo de sóftbol

“Se viene el certamen The Show Pro Series, que es un torneo de sóftbol masculino en Primera División. Es la primera vez en la historia del sóftbol argentino que se va a dar un torneo de estas características, porque no van a participar clubes, sino franquicias”, explicó Nicolás Bittor, uno de los organizadores, en diálogo con UNO.

“Van a ser equipos sponsorizados por marcas o empresarios, que conforman sus planteles con jugadores de distintas partes del mundo. Eso es lo atractivo y es la forma en que hoy se juegan las mejores competencias a nivel mundial”, agregó.

En ese sentido, Bittor remarcó que este modelo es el que predomina actualmente en países como Estados Unidos, Canadá, Venezuela y gran parte de Centroamérica, además de Europa. “De hecho, el ISC, uno de los torneos más importantes del mundo, también es un torneo de franquicias”, subrayó.

Por su parte, Duilio Scialacomo, también organizador del evento, brindó detalles sobre las franquicias que formarán parte del torneo. “Van a ser seis equipos. Habrá dos franquicias de Argentina, una de Venezuela y dos de Chile. Seguramente también estará la Selección Argentina U23, y podemos confirmar un equipo más, que es Mayo de Monterrey, de México”, señaló.

La presencia de jugadores internacionales y selecciones juveniles le dará al torneo un carácter altamente competitivo y atractivo, tanto para el público local como para los visitantes que llegarán desde distintos puntos del país y del exterior.

El The Show Pro Series no será solo un torneo de alto nivel deportivo, sino que también ofrecerá una agenda cargada de actividades recreativas, culturales y espectáculos, pensadas para toda la familia y para transformar cada jornada en una verdadera fiesta.

La actividad comenzará el miércoles 18 con un partido de exhibición entre dos equipos combinados U16 femenino del ámbito local. El jueves 19, será el turno de un encuentro exhibición U14 masculino, con jugadores pertenecientes a la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS).

El viernes 20, uno de los momentos más esperados será el desafío de bateo, que contará con la participación de celebridades de la ciudad y referentes nacionales, tanto del deporte como de los medios de comunicación.

Además, luego de cada jornada deportiva, el público podrá disfrutar de bandas en vivo, generando un ambiente festivo y distendido que combinará deporte, música y entretenimiento.

El gran cierre será el sábado 21, cuando, tras la final del torneo y la ceremonia de premiación, se llevará a cabo un show musical a cargo de Mario Pereyra, coronando cuatro días a puro sóftbol y celebración.

Los organizadores destacaron el respaldo recibido tanto del sector público como del privado. “El evento está dividido en dos partes: por un lado, el apoyo del sector privado, y por otro, el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos y de la Municipalidad de Paraná, que entienden que se trata de una propuesta más que interesante”, explicó Duilio Scialacomo.

En ese sentido, remarcó la importancia del torneo como motor de turismo deportivo: “Paraná es una plaza mundial del sóftbol, que garantiza nivel, público y asistencia. Esta es una propuesta de carácter internacional que se suma a la gran cantidad de eventos deportivos que se realizan en la provincia”.

Bittor, en tanto, resaltó el enorme trabajo colectivo detrás de la organización. “La idea es que Paraná se convierta en una plaza fija dentro del calendario nacional e internacional de la alta competencia. Hay que agradecer a toda la gente que nos está apoyando, porque no es fácil. Hay muchísima gente trabajando en planificación, logística, desarrollo deportivo, prensa y organización general. Es un esfuerzo enorme que hacemos entre todos”.

Con una propuesta innovadora, un nivel deportivo de jerarquía internacional y una agenda cargada de actividades, el The Show Pro Series se perfila como un evento histórico para el sóftbol argentino y una nueva oportunidad para que Paraná reafirme su lugar como capital nacional y referente mundial de este deporte.

Sóftbol Paraná torneo
Noticias relacionadas
luciano benavides es el flamante lider del dakar 2026

Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

El Arsenal pelea en todos los frentes.

El Arsenal dio la sorpresa y se impuso en la Copa de la Liga de Inglaterra

Franco Mastantuono marcó su segundo gol con la camiseta del Real Madrid.

Pese al gol de Franco Mastantuono, Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey

Boca jugó de local ante su gente.

Zeballos falló un penal y Boca no pasó del empate ante Millonarios

Ver comentarios

Lo último

Brasil: preocupan los casos de gastroenteritis en playas

Brasil: preocupan los casos de gastroenteritis en playas

Luna de Sangre 2026: cuándo y cómo ver desde Argentina el eclipse que teñirá el cielo de rojo

Luna de Sangre 2026: cuándo y cómo ver desde Argentina el eclipse que teñirá el cielo de rojo

Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

Ultimo Momento
Brasil: preocupan los casos de gastroenteritis en playas

Brasil: preocupan los casos de gastroenteritis en playas

Luna de Sangre 2026: cuándo y cómo ver desde Argentina el eclipse que teñirá el cielo de rojo

Luna de Sangre 2026: cuándo y cómo ver desde Argentina el eclipse que teñirá el cielo de rojo

Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Celulares con arancel 0%: el rechazo de la industria fueguina

Celulares con arancel 0%: el rechazo de la industria fueguina

Policiales
Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Ovación
Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

The Show Pro Series, un torneo de sóftbol de franquicias

The Show Pro Series, un torneo de sóftbol de franquicias

Zeballos falló un penal y Boca no pasó del empate ante Millonarios

Zeballos falló un penal y Boca no pasó del empate ante Millonarios

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

La provincia
Paraná: reparan acueducto en calle Deán J. Álvarez

Paraná: reparan acueducto en calle Deán J. Álvarez

SMN renovó alerta por tormenas fuertes para parte de Entre Ríos

SMN renovó alerta por tormenas fuertes para parte de Entre Ríos

El mágico ritual de la vendimia ya se palpita en los viñedos entrerrianos

El mágico ritual de la vendimia ya se palpita en los viñedos entrerrianos

Fiesta Nacional del Mate: segunda tanda de entradas preferenciales

Fiesta Nacional del Mate: segunda tanda de entradas preferenciales

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Dejanos tu comentario