Santa Elena presentó el Carnaval 2026 y confirmó fechas, entradas y ubicaciones

La ciudad de Santa Elena realizó la presentación oficial del Carnaval 2026 en la Secretaría de Turismo de Paraná

La ciudad de Santa Elena realizó la presentación oficial del Carnaval 2026 en la Secretaría de Turismo de Paraná. El acto tuvo lugar el miércoles, alrededor de las 10 de la mañana, y contó con la presencia del intendente de la localidad, junto a autoridades municipales y referentes del sector turístico y cultural.

Durante la actividad se brindaron precisiones sobre la nueva edición de una de las celebraciones más convocantes del norte entrerriano, que dará inicio el sábado 17 de enero, a partir de las 22, en el Corsódromo Municipal Epifanía Sandoval, espacio especialmente acondicionado para el desarrollo del desfile de comparsas y el acompañamiento del público.

Antes de la Fiesta Nacional del Mate, Lali descansa en las playas de Brasil

El carnaval de Santa Elena se consolidó a lo largo de los años como una de las propuestas culturales y turísticas más importantes de la región, no solo por la calidad artística de sus comparsas, sino también por el fuerte sentido de pertenencia comunitaria que atraviesa cada edición. Familias, talleres, músicos, bailarines, diseñadores y vecinos trabajan durante meses para sostener una tradición que forma parte de la identidad local.

El carnaval santelenense tiene raíces profundas en la vida social de la ciudad. Sus primeras manifestaciones se remontan a celebraciones barriales y corsos populares que, con el paso del tiempo, fueron creciendo en organización, puesta en escena y convocatoria. La creación del corsódromo marcó un punto de inflexión, al permitir una planificación más amplia y una mayor proyección turística.

A lo largo de las últimas décadas, el carnaval se transformó en un espacio de expresión artística y cultural, donde conviven la música, la danza, el trabajo artesanal y la transmisión de saberes entre generaciones. Hoy, la fiesta no solo convoca a vecinos de Santa Elena, sino también a visitantes de distintas localidades de Entre Ríos y provincias cercanas.

Venta de entradas y ubicaciones

Desde la organización se informó que la venta presencial de entradas y ubicaciones para la primera noche del carnaval se realizará en el Edificio Municipal, desde el miércoles 14 de enero hasta el viernes, en el horario de 19 a 22. El sábado 17 de enero, la atención será de 10 a 13.

Además, la boletería del Corsódromo Municipal abrirá cada sábado a partir de las 18. En ese espacio se podrán adquirir entradas de manera presencial, tanto generales como para ubicaciones específicas.

Los valores establecidos son los siguientes:

Entrada general: 8.000 pesos.

Jubilados y menores a partir de los 6 años: 4.000 pesos.

Personas con discapacidad: ingreso sin cargo, presentando Certificado Único de Discapacidad (CUD) en boletería o ventanilla de ventas para retirar la entrada.

En cuanto a las ubicaciones, los palcos tienen una capacidad de hasta cuatro personas y un valor de 50.000 pesos. Las plateas cuestan 5.000 pesos, sin ubicación asignada y por orden de llegada. El estacionamiento tendrá un costo de 3.000 pesos.

Desde la organización se recordó que los jubilados deberán presentar carnet o recibo correspondiente, y que los menores hasta cinco años no abonan entrada, aunque sí deben pagar ubicación en palcos o plateas en caso de optar por esas alternativas. Las tribunas populares no tienen costo. Abonan entrada los menores de 6 a 12 años.

Quienes deseen reservar palcos de manera anticipada para todas las noches del carnaval podrán hacerlo únicamente por mensaje de WhatsApp al número 3434567235, hasta el lunes 12 de enero a las 10.

Santa Elena, destino de verano

Ubicada sobre las barrancas del río Paraná, Santa Elena se presenta como un destino que combina naturaleza, historia y propuestas culturales. La ciudad ofrece playas, pesca deportiva, ferias, actividades recreativas y una agenda de eventos que se intensifica durante la temporada de verano.

El carnaval forma parte de esa identidad turística, y cada edición refuerza el vínculo entre el paisaje natural y el espíritu festivo de la comunidad. Entre barrancas y río, Santa Elena vuelve a invitar a vivir una experiencia que une tradición, trabajo colectivo y celebración popular.