Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

El Ministerio de Salud de Entre Ríos brindó una serie de recomendaciones para los viajes en época estival. Además, recalcó la importancia de la vacunación.

14 de enero 2026 · 17:33hs
El Ministerio de Salud de Entre Ríos brindó una serie de recomendaciones para los viajes en época estival. 

El Ministerio de Salud de Entre Ríos brindó una serie de recomendaciones para los viajes en época estival. 

Con el inicio de la temporada estival y el aumento de los viajes dentro y fuera del país, el Ministerio de Salud de Entre Ríos recordó una serie de recomendaciones destinadas a prevenir enfermedades infecciosas durante las vacaciones.

La cartera hizo hincapié en la vacunación, el cuidado frente a enfermedades transmitidas por mosquitos y la consulta médica oportuna al regreso.

Las recomendaciones del Ministerio de Salud

Desde la cartera sanitaria se destacó que el período previo al viaje es una oportunidad clave para controlar el carnet de vacunación, ya que la mayoría de las enfermedades infecciosas pueden prevenirse mediante vacunas.

Una de las consultas más frecuentes en medicina del viajero es la relacionada con la vacuna contra la fiebre amarilla. Al respecto, se recordó que desde mediados de agosto el Ministerio de Salud de la Nación dispuso que la aplicación gratuita se limite a la población que reside en zonas endémicas del país, como Misiones, Corrientes, Formosa y departamentos seleccionados de Salta, Jujuy y Chaco (en las cuales continúa siendo una vacuna de calendario).

En el resto de las jurisdicciones la vacuna debe adquirirse en farmacias, donde además se extiende el certificado internacional que algunos países exigen para el ingreso.

En relación con Brasil, uno de los destinos más elegidos por los turistas argentinos, se informó que la vacuna contra la fiebre amarilla no es obligatoria para el ingreso, aunque sí está recomendada para viajeros a partir de los 9 meses de edad que visiten zonas como las playas de Santa Catarina y Río de Janeiro, o las Cataratas del Iguazú.

Durante la estadía, se aconseja extremar los cuidados para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos o agua contaminada. En ese sentido, se recomienda evitar el consumo de agua no segura, hielo y alimentos crudos o de venta ambulante, y optar por alimentos bien cocidos y agua embotellada.

Más consejos desde el área de Salud

Asimismo, ante el incremento de enfermedades transmitidas por mosquitos como dengue, chikungunya, zika y malaria, se insiste en la adopción de medidas de protección personal: uso de ropa clara y de mangas largas, cubrir pies y utilizar mosquiteros. También se recomienda el uso de repelente adecuado a la edad, reforzando su aplicación cada tres horas.

En este marco, se recuerda además la importancia de mantener una hidratación constante, bebiendo abundante agua incluso sin tener sed, y evitar el consumo de bebidas azucaradas. También se aconseja utilizar gorros o sombreros, ropa liviana de colores claros y protector solar, que debe aplicarse al menos 30 minutos antes de la exposición y reaplicarse cada dos horas, o con mayor frecuencia si hubo contacto con el agua o transpiración.

Finalmente, desde el Ministerio de Salud se señaló que, tras el regreso de un viaje, ante la aparición de síntomas febriles, se recomienda consultar de manera temprana con un médico para evaluar el cuadro y definir las conductas a seguir.

