Cómo el Mundial está cambiando la regulación de las apuestas deportivas en la Argentina

El juego online ya no es algo de 'tres gatos locos' en la Argentina. Está por todas partes. Se metió en la vida de millones de personas, en especial, en aquellos que usan el celular para todo y quieren tirar unos pesos en los partidos de la Liga Profesional. '1000 pesos a que gana Boca', se escucha en el fondo de un bar de Caballito. Se trata de un mundo que ya se metió en la vida de millones de argentinos. Esto explotó de una manera tan rápida que pocos la vieron venir. Hoy es un negocio que mueve fortunas, pero también genera dolores de cabeza pesados cuando alguien se 'pasa de rosca'.

La facilidad para cargar plata desde cualquier lado ayudó un montón, incluso en los últimos casinos con Mercadopago como método para incorporar dinero. Y en el medio de todo esto está el fútbol. Porque somos así: cada fecha, cada clásico, cada partido de la Selección es una excusa para poner algo en juego y sentir que ponemos nuestro apoyo más allá de alentar. Ahora, con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, las reglas están cambiando justo cuando el mercado se prepara para recibir un golpe de adrenalina que puede romper todos los récords.

Cómo funciona el mercado de las apuestas deportivas en la Argentina

En Argentina nos gusta complicar un poco las cosas. Les subimos el nivel a todo. Y es que el gran problema es que no hay una ley nacional que valga para todo el país. Cada provincia puede hacer lo que quiera, y eso arma un mapa raro donde en algunos lados está todo ordenadito y en otros es selva. No sucede en muchos países. Buenos Aires y la Ciudad fueron de las que más avanzaron, con licencias serias que obligan a las plataformas a pagar impuestos locales, chequear que seas mayor y tener sistemas para que no te vacíen la cuenta en dos segundos. Ahí aparecen los dominios .bet.ar que más o menos te dan tranquilidad. Una solución ingeniosa, ya que solo los operadores registrados pueden usar este tipo de dominio.

Pero igual, mucha gente se va a sitios de afuera porque tiran bonos que parecen demasiado buenos y preguntan menos. Según los números que manejan en el sector, en 2025 cerramos con unos 4,6 millones de jugadores activos y el mercado movió cerca de 1.570 millones de dólares. Para este 2026 que ya estamos viviendo, las cuentas dicen que vamos a llegar fácil a 4,8 millones de usuarios. Y lo más insólito de esto es que siete de cada diez pesos que se juegan terminan en apuestas deportivas. Los juegos de casino acá quedan para Mar del Plata. No es casualidad: vivimos pendientes de la pelota los fines de semana, y poner plata hace que un 0-0 pase a ser un partido de infarto.

El fútbol, la pasión que alimenta todo el negocio

20260115-053952-2026-01-15_10-18-31

No se puede entender qué es juego online en la Argentina sin el fútbol. Punto. Cada domingo, cuando arranca la Liga Profesional o hay Copa Libertadores, las plataformas se llenan como un estadio en clásico. La gente apuesta a quién hace el primer gol, a cuántos tiros de esquina, si va a haber roja o no. Y las casas de apuestas lo saben, por eso sponsorean camisetas, ponen publicidad en los estadios y hasta en las transmisiones aparecen banners cada dos minutos.

Cuando juega la Selección el movimiento es una locura total. Las victorias de los últimos años, con el título de Qatar todavía fresco y las Copas América, hicieron que se rompieran récords de plata en juego. Es como si el orgullo de ver a la Albiceleste ganando se mezclara con la posibilidad de sacar unos pesos extra. Y ahora, con el Mundial a la vuelta de la esquina, más de uno se volvió a ilusionar con una gambeta de Messi.

Cómo llega la Selección al Mundial 2026 y las probabilidades deportivas

La Selección arranca este 2026 con el cartel de campeona del mundo bien puesto. Después de Qatar, las Copas América y esa clasificación cómoda en las eliminatorias, Scaloni tiene un equipo que sigue la base del éxito. Messi sigue ahí, quizás en su 'last dance'. Pero nunca se sabe. La Pulga seguirá jugando hasta donde le dé el cuerpo. El sorteo nos puso en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Debutamos el 16 de junio contra Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, después viene Austria el 22 en Dallas y cerramos con Jordania también en Dallas.

Las casas de apuestas serias nos ponen entre los favoritos fuertes, con cuotas que andan entre 8.80 y 9.00 para salir campeones otra vez. No es poco, aunque asusta. Estamos atrás de España, Francia o Inglaterra, pero adelante de Brasil en varios sitios. Los puntos fuertes son los de siempre en los últimos años. Experiencia en partidos decisivos, defensa dura y ese plus de jugar con la obligación de defender el título. Si todo sale bien, el bicampeonato no es tan extraño. Podría desatar una locura colectiva.

Embed - ¡ARGENTINA ZAFÓ! (pero hay un PROBLEMA) El Análisis MÁS COMPLETO del SORTEO DEL MUNDIAL 2026

El gran desafío para muchos será viajar las grandes distancias que tiene este Mundial. Con sedes en tres países distintos (Estados Unidos, México y Canadá) no son pocos los que están planificando al detalle el viaje y esperan que la selección llegue a instancias decisivas en el primer lugar del grupo. Esto podría simplificar mucho los viajes y se quedaría siempre en territorio estadounidense.

Los cambios que llegaron con el año nuevo en el mercado del juego de la Argentina

20260115-054235-2026-01-15_10-22-43

A fines del 2025 salió la Resolución 5791 que modificó el régimen impositivo. Básicamente, ARCA ahora tiene máximo 60 días para resolver si un operador puede trabajar o no, y cambiaron cómo se cobra el impuesto indirecto para que los sitios extranjeros que aceptan jugadores argentinos tengan que poner algo más al fisco. No llegamos todavía a una ley nacional única, pero es un paso para poner un poco de orden en el descontrol que había.

En noviembre también aprobaron normas nuevas para la publicidad: ahora hay restricciones muy importantes en horarios, no pueden apuntar fácil a personas vulnerables, tienen que poner mensajes claros de juego responsable y controlan fuerte a los influencers que antes promocionaban cualquier cosa por unos pesos. Todo esto llega justo para el Mundial 2026, cuando la visibilidad va a ser enorme. Para los jugadores significa plataformas más confiables, quizás menos bonos, pero también más recaudación que puede terminar en obras o programas sociales.

La importancia del juego responsable: medidas para cuidar a todos

Con el Mundial captando a un montón de gente nueva que nunca apostó y va a querer probar, el tema del juego responsable juega un papel muy importante. Hay estudios que marcan que cerca del 5% de los jugadores tiene conductas de riesgo, y entre los más jóvenes el problema es serio: muchos menores entran a sitios ilegales sin que nadie los pare. Por eso las provincias empujan líneas de ayuda telefónica, autoexclusión y límites obligatorios de cuánto podés cargar.

Las nuevas reglas de publicidad obligan a poner mensajes claros sobre los riesgos, y varias plataformas ya traen alertas que te avisan si estás mucho tiempo conectado. No es solo para cumplir: es para que la emoción de poner unos pesos en un gol de la Selección no termine en drama familiar o en deudas que no podés pagar. Porque divertirse está perfecto, pero cuando cruza la línea deja de ser juego y se convierte en otra cosa.

Los números finos que prestan atención todos

Las cifras hablan solas: en 2024 teníamos 4,3 millones de jugadores online, saltamos a 4,6 millones en 2025 y este año vamos camino a los 4,8 millones fácil. El mercado cerró el año pasado en unos 1.570 millones de dólares (según estimaciones del mercado), con las apuestas deportivas llevando más del 70% del movimiento. Las provincias que regulan bien recaudan cada vez más, plata que va a hospitales, escuelas o lo que haga falta.

Pero todavía hay un montón que se juega en sitios no regulados, que no pagan impuestos acá y te dejan más expuesto si algo sale mal. El Mundial va a ser el empujón definitivo: los que saben dicen que durante los partidos de Argentina la actividad se puede duplicar, con millones probando apuestas en vivo por primera vez. Esa plata es una oportunidad enorme, pero solo si las reglas nuevas logran que la mayoría pase por canales legales y con controles.

Al final, este 2026 está siendo el año que todos esperábamos para las apuestas online en Argentina. El Mundial nos va a tener pendientes de la Selección desde Kansas City y Dallas, defendiendo el título con todo, mientras las plataformas se llenan como nunca. Las reglas que cambiaron a fines del año pasado buscan poner orden justo en el momento de mayor locura, equilibrando la pasión que nos mueve con la necesidad de cuidar a la gente. Porque al fin y al cabo, tirar unos pesos mientras gritamos un gol es parte de ser argentino, pero hacerlo con cabeza y reglas claras es lo que va a hacer que esto siga creciendo sin que termine mal para nadie.