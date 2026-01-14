Fiesta Nacional del Mate: segunda tanda de entradas preferenciales

Tras el éxito de la preventa, que se agotó en pocas horas, la Municipalidad de Paraná informó que este viernes 16, a las 12 del mediodía, se habilitará la instancia de venta de ubicaciones preferenciales para la Fiesta Nacional del Mate, con la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés con tarjeta del Banco Entre Ríos. Se dieron nuevos precios.

Para el viernes 6, el valor de la entrada del sector preferencial será de $35.000. Cabe recordar que ese día la modalidad será de platea, es decir, con sillas- y contará con la presentación de: Los Nocheros, Coti, Raly Barrionuevo, Gran Ensamble del Paraná -con más de 50 músicos locales y regionales- y ganadores del certamen Premate 2026 -con talentos seleccionados de toda la provincia-.

Mientras que para el sábado 7, el valor de acceso al sector preferencial será de $60.000. En este caso, la modalidad será de campo y contará con la presentación de: Lali Espósito, Los Caballeros de la Quema, Rombai, Gauchito Club y la participación artistas seleccionados a través del certamen Premate 2026.

La fiesta en otra sectores es gratis

Como es habitual, la Municipalidad recuerda que el acceso general a la Fiesta Nacional del Mate será libre, y que las ubicaciones preferenciales corresponden a un sector exclusivo junto al escenario, con barra y baños de uso exclusivo, y una experiencia más cercana a los artistas.

Cabe destacar que, en parte, la fiesta se solventa con la recaudación de las entradas del sector preferencial y con el aporte de los sponsors del evento, quienes manifiestan de manera constante su interés en participar. En este sentido, adhieren el Gobierno de Entre Ríos y el Ente Mixto de Turismo de Paraná. Cerveza Quilmes, Flecha Bus, Shopping Paso del Paraná, EAL Group y Juli Croc son algunas de las empresas y entidades que ya se han sumado como patrocinadores. Asimismo, se informa que las empresas y organismos interesados en formar parte del patrocinio de la fiesta pueden solicitar información escribiendo a [email protected]

Desde la organización se destacó el fuerte impacto positivo que el evento genera en la ciudad, tanto desde el punto de vista turístico como económico, convirtiendo un fin de semana que no es largo en un verdadero fin de semana largo en términos de movimiento y actividad. En ese sentido, se remarcó que la Fiesta no solo dinamiza la actividad durante el fin de semana del 6 y 7 de febrero, sino que también contribuye a la promoción turística de Paraná en el mediano y largo plazo, posicionando a la ciudad como destino y generando interés más allá de las fechas concretas de realización del evento.

Gracias al fenómeno que produce la Fiesta, se registra un nivel de circulación y consumo comparable al de fines de semana extendidos del calendario, con una marcada incidencia en la hotelería, la gastronomía, el comercio, las estaciones de servicio, las despensas y los minimercados. Este movimiento es impulsado por los propios paranaenses, por excursionistas que llegan a la ciudad por el día y por turistas que eligen Paraná como destino para pasar el fin de semana, ya sea alojándose en establecimientos hoteleros o en casas de familiares y amigos.

Además del impacto directo durante los días del evento, la Fiesta Nacional del Mate permite que Paraná esté presente en la agenda de los medios nacionales y en los medios tradicionales de comunicación de todo el país, así como también en la conversación en redes sociales, donde la ciudad mantiene una fuerte visibilidad.