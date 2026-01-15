Los argentinos conocen a sus rivales en el Abierto de Australia

Uno Entre Rios | Ovación | Abierto de Australia

Se sorteó el Abierto de Australia. En el primer Grand Slam del año habrá ocho representantes nacionales en el cuadro masculino y solo una en el femenino.

15 de enero 2026 · 16:22hs
Todo listo para una nueva edición del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

El sorteo del Abierto de Australia se llevó a cabo este jueves por la mañana, por lo que los tenistas argentinos que dirán presente tanto en el cuadro masculino como femenino ya conocen a sus rivales para el primer Grand Slam de la temporada.

La mayor concentración de argentinos estará en la rama masculina, ya que consiguieron la clasificación Francisco Cerúndolo (18º), Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante.

El único argentino que ingresó como preclasificado es Cerúndolo, quien se vio bastante beneficiado en el sorteo ya que debutará en la primera ronda ante el chino Zhizhen Zhang, mientras que en la segunda instancia se enfrentaría con el ganador del partido entre el bosnio Damir Dzumhur y un jugador proveniente de la clasificación.

Recién en una eventual tercera ronda le podría tocar un jugador de gran calibre, que en esta ocasión sería el ruso Andrey Rublev.

El otro argentino con chances de llegar lejos en esta edición del Abierto de Australia es Sebastián Báez, quien tuvo un impresionante arranque de temporada, ganando los cinco partidos que disputó en este 2026, tendrá un complicado debut ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard, quien tiene un nivel poco menos que amateur desde el fondo de la cancha, pero que pone a cualquiera en aprietos gracias a su impresionante saque.

Por otra parte, Ugo Carabelli se enfrentará con el húngaro Marton Fucsovics, Etcheverry con el serbio Miomir Kecmanovic, Comesaña con el estadounidense Patrick Kypson, Navone con el serbio Hamad Medjedovic, Juan Manuel Cerúndolo con el local Jordan Thompson, y Tirante con el también australiano Aleksandar Vukic.

En lo que respecta al cuadro femenino, la única argentina será Solana Sierra, que se las verá con la japonesa Moyuka Uchijama.

Los candidatos a ganar el Abierto de Australia

En esta edición del Abierto de Australia, el gran candidato a quedarse con el título será el italiano y bicampeón defensor, Jannik Sinner (2º), quien debutará ante el francés Hugo Gaston.

De todas maneras, el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, aparece como la gran amenaza para el italiano, a quien podría enfrentar solo en una eventual final. El oponente de Charly en la primera ronda será el australiano Adam Walton.

Finalmente, los terceros en discordia podrían ser el alemán Alexander Zverev (3º) o el tenista más ganador de la historia, el serbio Novak Djokovic (4º), aunque ambos parecen estar varios escalones por debajo de Alcaraz y Sinner actualmente.

El debut de Zverev será frente al canadiense Gabriel Diallo, mientras que Djokovic se enfrentará con el español Pedro Martínez.

