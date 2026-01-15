Paraná: reparan acueducto en calle Deán J. Álvarez

Debido a las obras de reparación podrá registrarse baja presión de agua potable en el centro, zona Hipódromo, San Martín, Paraná V y Rocamora, de Paraná

Personal municipal ejecuta este jueves el arreglo de una cañería distribuidora de 150 milímetros, en inmediaciones a calle Jujuy. El operativo de emergencia se instrumentó al detectarse la avería en las primeras horas del día.

Debido a esta situación y durante el avance de las tareas de reparación, podrán registrarse casos de baja presión en algunos sectores del área céntrica de la ciudad, y en los barrios Hipódromo, San Martín, Rocamora, Paraná V y zonas aledañas.

Se estima que la labor se extenderá hasta horas del mediodía.

Se recomienda a los usuarios de esas zonas mencionadas que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.

Asimismo, debido al movimiento de maquinaria pesada y de operarios, habrá reducción de calzada en el tramo de Deán J. Alvarez, entre calles Jujuy y Ruperto Pérez.

Por ello, se solicita a los automovilistas extremar los cuidados al conducir por ese sector.