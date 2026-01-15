Uno Entre Rios | Escenario | Rubén Patagonia

Falleció Rubén Patagonia, referente cultural

La Patagonia argentina atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse, este jueves 15 de enero, la muerte de Rubén Patagonia, músico y activista

15 de enero 2026 · 13:01hs
Falleció Rubén Patagonia, referente cultural

La Patagonia argentina atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse, este jueves 15 de enero, la muerte de Rubén Patagonia, músico y activista reconocido por su trayectoria artística y su compromiso con los derechos de los pueblos originarios. Tenía 69 años y se encontraba internado en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Rubén Patagonia, referente cultural

En los últimos días, el artista atravesaba un delicado estado de salud. El miércoles se había difundido un pedido público de donantes de sangre, en el que se informaba que permanecía internado en una clínica de esa ciudad chubutense. Si bien no se brindaron precisiones sobre su cuadro clínico, el mensaje generó una amplia respuesta y acompañamiento por parte de la comunidad.

crespo presento la 52ª fiesta provincial de la cerveza

Crespo presentó la 52ª Fiesta Provincial de la Cerveza

Bustamante y Arijón presentaron la agenda cultural del fin de semana con propuestas gratuitas

Bustamante y Arijón presentaron la agenda cultural del fin de semana con propuestas gratuitas

Durante esas horas, referentes culturales, artistas y vecinos de distintas localidades de la región compartieron el pedido con la expectativa de una recuperación. Sin embargo, este jueves se confirmó su fallecimiento, noticia que causó conmoción en el ámbito cultural patagónico.

Rubén Patagonia fue una figura central de la música del sur argentino y un referente para varias generaciones. Su obra estuvo profundamente ligada a la identidad patagónica y a la defensa de los derechos de los pueblos originarios, una causa que sostuvo tanto desde el escenario como desde su activismo social y cultural.

Su muerte deja un vacío significativo en la cultura regional y en una comunidad que lo reconoció no solo por su aporte artístico, sino también por su compromiso y coherencia a lo largo de los años.

LEER MÁS: Santa Elena presentó el Carnaval 2026 y confirmó fechas, entradas y ubicaciones

Rubén Patagonia cultural Muerte falleció
Noticias relacionadas
Santa Elena presentó el Carnaval 2026 y confirmó fechas, entradas y ubicaciones

Santa Elena presentó el Carnaval 2026 y confirmó fechas, entradas y ubicaciones

el molino forclaz propone visitas guiadas y recorridos teatralizados durante el verano

El Molino Forclaz propone visitas guiadas y recorridos teatralizados durante el verano

Antes de la Fiesta Nacional del Mate, Lali descansa en las playas de Brasil.

Antes de la Fiesta Nacional del Mate, Lali descansa en las playas de Brasil

A los 14 años, un concordiense representará a Entre Ríos en el Nacional de Malambo.

A los 14 años, un concordiense representará a Entre Ríos en el Nacional de Malambo

Ver comentarios

Lo último

Deshidratación silenciosa en verano: señales tempranas que pasan inadvertidas

Deshidratación silenciosa en verano: señales tempranas que pasan inadvertidas

Crespo presentó la 52ª Fiesta Provincial de la Cerveza

Crespo presentó la 52ª Fiesta Provincial de la Cerveza

Los argentinos conocen a sus rivales en el Abierto de Australia

Los argentinos conocen a sus rivales en el Abierto de Australia

Ultimo Momento
Deshidratación silenciosa en verano: señales tempranas que pasan inadvertidas

Deshidratación silenciosa en verano: señales tempranas que pasan inadvertidas

Crespo presentó la 52ª Fiesta Provincial de la Cerveza

Crespo presentó la 52ª Fiesta Provincial de la Cerveza

Los argentinos conocen a sus rivales en el Abierto de Australia

Los argentinos conocen a sus rivales en el Abierto de Australia

Cómo el Mundial está cambiando la regulación de las apuestas deportivas en la Argentina

Cómo el Mundial está cambiando la regulación de las apuestas deportivas en la Argentina

Rutas nacionales: el Gobierno aumentará 19% los peajes en plena privatización

Rutas nacionales: el Gobierno aumentará 19% los peajes en plena privatización

Policiales
Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Ovación
Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Los argentinos conocen a sus rivales en el Abierto de Australia

Los argentinos conocen a sus rivales en el Abierto de Australia

Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

Sin lugar en Boca, el entrerriano Jabes Saralegui retornará a Tigre

The Show Pro Series, un torneo de sóftbol de franquicias

The Show Pro Series, un torneo de sóftbol de franquicias

Zeballos falló un penal y Boca no pasó del empate ante Millonarios

Zeballos falló un penal y Boca no pasó del empate ante Millonarios

La provincia
Paraná: reparan acueducto en calle Deán J. Álvarez

Paraná: reparan acueducto en calle Deán J. Álvarez

SMN renovó alerta por tormenas fuertes para parte de Entre Ríos

SMN renovó alerta por tormenas fuertes para parte de Entre Ríos

El mágico ritual de la vendimia ya se palpita en los viñedos entrerrianos

El mágico ritual de la vendimia ya se palpita en los viñedos entrerrianos

Fiesta Nacional del Mate: segunda tanda de entradas preferenciales

Fiesta Nacional del Mate: segunda tanda de entradas preferenciales

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Dejanos tu comentario