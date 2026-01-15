Falleció Rubén Patagonia, referente cultural

La Patagonia argentina atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse, este jueves 15 de enero, la muerte de Rubén Patagonia, músico y activista

La Patagonia argentina atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse, este jueves 15 de enero, la muerte de Rubén Patagonia, músico y activista reconocido por su trayectoria artística y su compromiso con los derechos de los pueblos originarios. Tenía 69 años y se encontraba internado en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En los últimos días, el artista atravesaba un delicado estado de salud. El miércoles se había difundido un pedido público de donantes de sangre, en el que se informaba que permanecía internado en una clínica de esa ciudad chubutense. Si bien no se brindaron precisiones sobre su cuadro clínico, el mensaje generó una amplia respuesta y acompañamiento por parte de la comunidad.

Durante esas horas, referentes culturales, artistas y vecinos de distintas localidades de la región compartieron el pedido con la expectativa de una recuperación. Sin embargo, este jueves se confirmó su fallecimiento, noticia que causó conmoción en el ámbito cultural patagónico.

Rubén Patagonia fue una figura central de la música del sur argentino y un referente para varias generaciones. Su obra estuvo profundamente ligada a la identidad patagónica y a la defensa de los derechos de los pueblos originarios, una causa que sostuvo tanto desde el escenario como desde su activismo social y cultural.

Su muerte deja un vacío significativo en la cultura regional y en una comunidad que lo reconoció no solo por su aporte artístico, sino también por su compromiso y coherencia a lo largo de los años.