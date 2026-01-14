El Molino Forclaz propone visitas guiadas y recorridos teatralizados durante el verano

Uno Entre Rios | Escenario | Molino Forclaz

14 de enero 2026 · 08:53hs
El Museo Provincial Molino Forclaz invita a vecinos, vecinas y turistas a participar de sus visitas guiadas y guiadas teatralizadas durante la temporada estival. La propuesta forma parte de Cuac! Cultura Activa Verano, un programa impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que busca acercar el patrimonio cultural a la comunidad.

Ubicado en Primeros Colonos s/n, al noroeste de la ciudad de Colón, el molino abre sus puertas de martes a domingos, en los horarios de 9 a 13 y de 18 a 20, con visitas guiadas que se realizan cada una hora. El recorrido permite conocer el predio, su arquitectura y la historia de una de las familias pioneras de la Colonia San José.

Además, durante enero se desarrollarán visitas guiadas teatralizadas, una propuesta que suma recursos escénicos al relato histórico. Estas funciones tendrán lugar los jueves 15, 22 y 29 de enero, a las 20, y requieren reserva previa a través de WhatsApp al 3447 577133.

El Molino Forclaz fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1985 y Patrimonio Histórico Arquitectónico de la Provincia de Entre Ríos en 2003, distinciones que reconocen su valor cultural, histórico y arquitectónico. El conjunto edilicio conserva la vivienda familiar, galpones de trabajo, el molino de viento, el molino a malacate y el aljibe, una postal representativa de las antiguas chacras de inmigrantes de la región.

La historia del lugar se remonta a 1859, cuando Jean Baptiste Forclaz, migrante de origen suizo, se instaló en la Colonia San José junto a Joana Morend. En un primer momento, la familia trabajó la molienda de granos con un molino a malacate, impulsado por mulas. Con el crecimiento de la demanda, el emprendimiento tomó una nueva dimensión.

En 1888, Juan Forclaz, hijo del matrimonio, encabezó la construcción de un molino a viento, una obra singular para la zona, inspirada en modelos europeos similares a los molinos holandeses. Ese proyecto marcó un punto de inflexión en la actividad productiva de la colonia y hoy constituye uno de los testimonios más valiosos del patrimonio entrerriano.

Molino Forclaz verano Museo Provincial Molino Forclaz Entre Ríos
