Antes de la Fiesta Nacional del Mate, Lali descansa en las playas de Brasil.

Lali Espósito disfruta unos días de descanso en Brasil antes de presentarse en la Fiesta Nacional del Mate de Paraná.

14 de enero 2026 · 08:17hs
Mariana Lali Espósito eligió las playas de Brasil para comenzar el 2026 con unos días de descanso, lejos de los escenarios y de los sets de filmación. La cantante aprovechó el inicio del año para combinar relax, moda, amor y amistad antes de retomar su intensa agenda artística, que la traerá a Paraná para la Fiesta Nacional del Mate.

A través de sus redes sociales, Lali compartió una serie de imágenes en las que se la ve disfrutando del mar y el sol. En las postales, la artista posó a orillas del mar con distintos looks playeros que rápidamente se posicionaron como favoritos de la temporada: una microbikini de animal print con bordes rojos, otra rosa y una blanca con lunares negros y detalles en rosa, acompañadas de anteojos de sol negros y sombrero.

Paraná se prepara para recibir a una gran cantidad de visitantes en el marco de la 35ª Fiesta Nacional del Mate. Lali Spósito será la gran atracción

Fanáticos de distintos puntos del país llegarán a Paraná para ver a Lali en la Fiesta Nacional del Mate

Lali Espósito y su antecedente en la ciudad de Paraná en 2016.

Lali Espósito y su antecedente en la ciudad de Paraná en 2016

Lali descansa en Brasil antes de su show en Paraná

Además de marcar tendencia, Espósito mostró momentos íntimos de sus vacaciones junto a su pareja, Pedro Rosemblat, y sus amigas. Paseos en barco, avistaje de delfines, brindis frente al mar y tiempo de lectura formaron parte de la escapada.

De esta manera, Lali disfruta de un merecido descanso para celebrar su presente personal y profesional, y recargar energías de cara a un 2026 que promete estar cargado de proyectos y presentaciones, entre ellas su esperada actuación en la Fiesta Nacional del Mate de Paraná.

