Antes de la Fiesta Nacional del Mate, Lali descansa en las playas de Brasil.

Lali Espósito disfruta unos días de descanso en Brasil antes de presentarse en la Fiesta Nacional del Mate de Paraná.

Mariana Lali Espósito eligió las playas de Brasil para comenzar el 2026 con unos días de descanso, lejos de los escenarios y de los sets de filmación . La cantante aprovechó el inicio del año para combinar relax, moda, amor y amistad antes de retomar su intensa agenda artística, que la traerá a Paraná para la Fiesta Nacional del Mate.

A través de sus redes sociales, Lali compartió una serie de imágenes en las que se la ve disfrutando del mar y el sol. En las postales, la artista posó a orillas del mar con distintos looks playeros que rápidamente se posicionaron como favoritos de la temporada: una microbikini de animal print con bordes rojos, otra rosa y una blanca con lunares negros y detalles en rosa, acompañadas de anteojos de sol negros y sombrero.

Lali Espósito y su antecedente en la ciudad de Paraná en 2016

Fanáticos de distintos puntos del país llegarán a Paraná para ver a Lali en la Fiesta Nacional del Mate

Además de marcar tendencia, Espósito mostró momentos íntimos de sus vacaciones junto a su pareja, Pedro Rosemblat, y sus amigas. Paseos en barco, avistaje de delfines, brindis frente al mar y tiempo de lectura formaron parte de la escapada.

De esta manera, Lali disfruta de un merecido descanso para celebrar su presente personal y profesional, y recargar energías de cara a un 2026 que promete estar cargado de proyectos y presentaciones, entre ellas su esperada actuación en la Fiesta Nacional del Mate de Paraná.