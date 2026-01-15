Uno Entre Rios | Policiales | vuelco

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Un auto sufrió un vuelco sobre la ruta 14 a la altura de Colón. El conductor y sus dos acompañantes resultaron con heridas leves.

15 de enero 2026 · 18:09hs
El auto terminó con sus cubiertas al cielo tras el vuelco en la ruta 14 a la altura de Colón.

El auto terminó con sus cubiertas al cielo tras el vuelco en la ruta 14 a la altura de Colón.

Un accidente de tránsito se registró este jueves alrededor de las 11 de la mañana en el kilómetro 175 de la ruta nacional 14, donde un automóvil despistó y luego terminó con un vuelco por causas que aún se investigan.

Siniestro en ruta 14.

Siniestro en ruta 14.

De acuerdo a lo informado, un hombre de 61 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, perdió el control del vehículo que conducía –un Renault Clio–, lo que provocó que el rodado saliera de la calzada y terminara volcando sobre la traza de la autovía.

Las consecuencias del vuelco en ruta 14

Como consecuencia del impacto, el conductor y sus dos acompañantes, una mujer de 56 años y un hombre de la misma edad, resultaron con lesiones.

Los tres fueron asistidos en el lugar por personal de emergencia y posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital San Benjamín de Colón, donde quedaron bajo observación médica.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias que derivaron en el siniestro.

