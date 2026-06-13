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Cinco escuelas participaron de la jornada de cierre del programa Generar Infancias

El Programa Generar Infancias realizó su jornada de cierre del primer semestre y reunió a estudiantes de cinco escuelas primarias de Paraná

13 de junio 2026 · 20:09hs
Escuelas participaron del programa Generar Infancias

Escuelas participaron del programa Generar Infancias
 Producciones culturales para fortalecer vínculos

 Producciones culturales para fortalecer vínculos

El Programa Generar Infancias realizó su jornada de cierre del primer semestre con una actividad cultural que reunió a estudiantes de cinco escuelas primarias de Paraná en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La propuesta permitió compartir las producciones desarrolladas durante los últimos meses en torno a temas vinculados con la convivencia, los derechos de niños, niñas y adolescentes, el autocuidado y la prevención de situaciones de violencia.

Generar Infancias reunió a alumnos de Paraná en una propuesta sobre vínculos y autocuidado

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Paraná, busca fortalecer los vínculos dentro de la comunidad educativa a partir de las experiencias que dejó la pandemia. El programa trabaja sobre problemáticas que atraviesan a las infancias, como el bullying, la violencia en el ámbito escolar, el abuso sexual en la infancia y la importancia de la Educación Sexual Integral, promoviendo espacios de reflexión, diálogo y acompañamiento.

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Durante la jornada, los alumnos presentaron producciones culturales en las que compartieron experiencias de distintos barrios de la ciudad. Entre los temas que surgieron con mayor fuerza apareció la necesidad de contar con adultos que escuchen, acompañen y presten atención a las inquietudes y problemáticas que atraviesan cotidianamente.

La coordinadora territorial de la Subsecretaría de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia, Luciana Cabrera, destacó el valor de estos espacios de encuentro. “Lo importante de estas iniciativas es que los gurises de cada barrio de la ciudad compartan sus experiencias. Además, ellos reclaman mucha escucha, más allá de sus temas cotidianos, y debemos tener en cuenta lo que ellos piensan porque son el futuro de la ciudad”, expresó.

Generar Infancias, programa

Cabrera también valoró el compromiso de las instituciones educativas que se sumaron a la propuesta. “Nos sorprendió mucho el compromiso de las instituciones y sus autoridades que se sumaron a la propuesta. Por eso nosotros tenemos que ser los nexos de los gurises con las instituciones”, señaló.

Del programa participaron estudiantes de quinto y sexto grado de las escuelas Nº 195 La Delfina, Nº 188 Obispo Bazán y Bustos, Nº 16 Doctor Francisco Soler, Nº 208 NINA Intendente Esparza y Nº 196 Marcelino Román. El trabajo conjunto permitió generar espacios de intercambio y fortalecer redes entre las escuelas, las familias y los organismos municipales.

Las docentes también destacaron el impacto de la experiencia en los estudiantes. Paola Robledo, de la Escuela Marcelino Román, sostuvo que el taller resulta fundamental porque brinda herramientas para que los alumnos puedan expresar lo que sienten y mejorar la comunicación. En tanto, Marcela Morosi, de la Escuela Esparza, valoró la presencia de profesionales que acercan propuestas dinámicas y productivas, orientadas al bienestar y al desarrollo integral de niños y niñas.

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escuelas infancias Paraná centro cultural Juan L. Ortiz
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