La Municipalidad desplegó un amplio operativo tras la tormenta

El operativo a raíz de la tormenta de este viernes incluyó asistencia a vecinos, remoción de árboles caídos y limpieza de calles.

Las distintas áreas trabajaron de manera coordinada desde la noche del viernes para atender las consecuencias de la tormenta que afectó a la ciudad. El operativo incluyó intervenciones de Protección Civil, Desarrollo Humano, Servicios Públicos y otras dependencias, con asistencia a vecinos, remoción de árboles caídos y limpieza de calles.

Desde el Comité de Contingencia Municipal se realizó un seguimiento permanente de la situación meteorológica y se coordinaron las acciones en los distintos sectores de la ciudad.

Protección civil

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, señaló que las precipitaciones superaron los 50 mm y que la mayor complejidad se debió a la gran cantidad de agua caída en un corto período de tiempo, lo que ocasionó anegamientos temporarios en distintos puntos de Paraná. «Pudimos asistir de manera articulada, junto a las diferentes Secretarías, a las distintas demandas de la ciudadanía», afirmó.

Además, indicó que el operativo continuará durante todo el fin de semana, ya que se prevén nuevas lluvias, aunque de menor intensidad: «Estamos planificando cómo atender lo que pueda suceder de aquí en adelante», sostuvo.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil, Lucas García, explicó que el operativo comenzó durante la noche del viernes, tras la emisión de la alerta meteorológica de nivel naranja. Los trabajos comprendieron la remoción de árboles caídos, limpieza de calles, asistencia preventiva a familias afectadas y diversas intervenciones para garantizar la seguridad de los vecinos.

Intervenciones

Según detalló, se registró la caída de aproximadamente 20 árboles, que fueron retirados por los equipos municipales. También se realizaron evacuaciones preventivas en sectores donde hubo anegamientos momentáneos y se asistió a un automovilista que había quedado varado por la acumulación de agua.

Las intervenciones se concentraron en Bajada Grande, Santa Teresita, calles Corrientes, Misiones, además de los barrios Cáritas, Capibá, 4 de Junio y otros sectores de la periferia.

García precisó que el momento de mayor intensidad del temporal se registró entre las 23:30 del viernes y la 1:30 de la madrugada del sábado, mientras que durante la mañana hubo un nuevo chaparrón de consideración, aunque de menor intensidad.

Actualmente, el Municipio continúa con la fase de mitigación desarrollando tareas de limpieza, remoción de obstáculos y normalización de los espacios públicos, con el trabajo coordinado de las distintas áreas operativas para atender las situaciones que puedan presentarse mientras persistan las condiciones meteorológicas inestables.