"Cada presentación tiene una energía única": The Beats prepara su regreso a Paraná con "A Través del Tiempo"

The Beats, la banda tributo reconocida internacionalmente, presentará el viernes 7 de agosto en el Teatro 3 de Febrero su espectáculo “A Través del Tiempo”

The Beats llega a Paraná con “A Través del Tiempo”: un viaje por la historia de The Beatles en el Teatro 3 de Febrero

La música de The Beatles volverá a sonar en Paraná con una propuesta que busca transportar al público a través de las distintas etapas del mítico cuarteto de Liverpool. El viernes 7 de agosto, a las 21, The Beats presentará su espectáculo “A Través del Tiempo” en el Teatro 3 de Febrero , una puesta que combina música en vivo, reconstrucción histórica, vestuario, instrumentos originales y una cuidada producción audiovisual.

The Beats llega a Paraná con “A Través del Tiempo”: un viaje por la historia de The Beatles

Con más de tres décadas de trayectoria, la banda argentina se consolidó como uno de los tributos a The Beatles más reconocidos a nivel mundial. En 1996 fue distinguida en Londres y Liverpool como “The Best Beatle Band in the World” , y desde entonces recorrió escenarios de distintos países llevando una recreación detallada de la obra del grupo que transformó la historia de la música.

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En la previa de su llegada a la capital entrerriana, Esteban Zanardi, integrante de The Beats, dialogó con UNO y compartió detalles del espectáculo que el grupo viene presentando en distintas ciudades.

“A Través del Tiempo es un espectáculo que debutamos el año pasado en Calle Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires. Hicimos funciones en el Teatro Gran Rex, en el Ópera y después salimos de gira por todo el país. También estuvimos en Chile, Paraguay y Uruguay, pero siempre buscando coincidir en la agenda para poder recorrer Argentina”, contó.

El músico destacó la expectativa por reencontrarse con el público paranaense después de algunos años. “Hace como dos años que no vamos, así que estamos con muchas ganas de volver. Queremos llevar este espectáculo a todas partes y Paraná era una de las ciudades que nos faltaba visitar”, señaló.

La elección del Teatro 3 de Febrero también ocupa un lugar especial para la banda. “Es una sala que se presta muy bien para el tipo de espectáculo que realizamos. Tiene una acústica muy linda, nos encanta esa sala en particular, el escenario, la arquitectura y el sonido que tiene”, expresó Zanardi.

Un recorrido por la historia de The Beatles

El espectáculo propone un viaje cronológico por la carrera de la banda británica, desde sus primeros años hasta su etapa final. Para eso, The Beats combina un repertorio seleccionado, cambios de vestuario, instrumentos y una puesta audiovisual que acompaña cada momento.

“Los Beatles tienen más de 200 canciones para elegir y nosotros en dos horas de espectáculo podemos tocar alrededor de 25 o 26 temas. Hay canciones que son imposibles de sacar, como ‘Help’ o ‘Hey Jude’, pero después vamos variando mucho el repertorio”, explicó.

Esa búsqueda de renovación también está pensada para quienes siguen la trayectoria del grupo. “Tenemos mucho público fiel que nos viene a ver año a año, entonces siempre tenemos en cuenta que haya algo diferente para ofrecer, que no sea exactamente lo mismo que vieron en el espectáculo anterior”, agregó.

Zanardi explicó que la propuesta no se centra únicamente en una etapa de The Beatles, sino que busca mostrar la evolución artística y cultural del grupo. “Vamos haciendo un recorrido a través del tiempo, de la carrera de los Beatles, cambiándonos de vestuario, utilizando distintos instrumentos, con videos y una pantalla que acompaña las canciones. Todo está pensado para que sea un show muy dinámico”.

Además, destacó la importancia del impacto que tuvo la banda inglesa más allá de la música. “Los Beatles acompañaron un cambio cultural, estético y social. La juventud de aquella época tomó esas ideas y ellos fueron impulsando una transformación que trascendió las canciones”.

La conexión con el público

Para The Beats, la experiencia no se completa solamente desde el escenario. La respuesta de la audiencia es una parte fundamental de cada presentación.

“Cada noche artística es particular porque depende de lo que sucede arriba del escenario, pero también de lo que sucede con el público. Esa sinergia entre la audiencia y el artista es maravillosa”, reflexionó Zanardi.

Y agregó: “En este caso nosotros somos como una suerte de mediadores entre los Beatles y el amor que tiene la gente por ellos. Esa energía que se genera es algo hermoso de ver”.

Con esa mirada, el músico invitó a vivir la experiencia del show en Paraná: “Ver arte en vivo nutre el alma. Ya sea teatro, un recital o cualquier expresión artística, uno comparte con la persona que está al lado la misma pasión por algo. Eso es lo maravilloso de sentarse en una butaca y disfrutar un espectáculo”.

The Beats presentará “A Través del Tiempo” el viernes 7 de agosto a las 21 en el Teatro 3 de Febrero. Las entradas están disponibles en Gradatickets y en la boletería del teatro.