Nogoyá selló un hermanamiento con Esperanza y San Francisco para fortalecer la cadena láctea.

El acuerdo fue firmado durante la Junta de Gobernadores de la Región Centro y promueve la integración, la producción y el intercambio. Nogoyá parte de la firma.

Nogoyá, Esperanza (Santa Fe) y San Francisco (Córdoba) firmaron un acta de hermanamiento para impulsar el desarrollo conjunto de la cadena láctea, fortalecer la cooperación institucional y generar nuevas oportunidades de intercambio entre las tres comunidades.

El acuerdo se concretó en el marco de la XIX Junta de Gobernadores de la Región Centro y forma parte del programa Ciudades Hermanadas , una iniciativa que busca trasladar a los municipios las políticas de integración que impulsan Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

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Durante la firma, el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, Atilio Benedetti, destacó que las tres ciudades comparten una fuerte identidad productiva e industrial vinculada al sector lácteo. Además, señaló que poseen un perfil de desarrollo basado en la producción, la industrialización, la innovación y el agregado de valor, y recordó que todas organizan exposiciones de referencia para la actividad, como Expo Todo Láctea y las muestras provinciales.

Bernardo Schneider

El intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, afirmó que el convenio representa un paso importante para consolidar vínculos entre los municipios y potenciar el crecimiento regional. Explicó que la iniciativa nació del diálogo entre las administraciones locales y del compromiso de trabajar de manera articulada.

"Nos une fundamentalmente el sector productivo y la actividad láctea. Venimos manteniendo conversaciones desde hace tiempo y hoy este proyecto se concreta con la mirada puesta en el futuro de nuestras comunidades", expresó.

Schneider sostuvo que el hermanamiento permitirá fortalecer la identidad productiva compartida y consolidar una agenda común que involucre al sector primario, la industria y el comercio como ejes del desarrollo regional.

Asimismo, destacó que el acuerdo facilitará el intercambio entre instituciones, productores y actores de toda la cadena láctea, promoviendo iniciativas conjuntas y espacios de cooperación para fortalecer la actividad.

Por último, señaló que el trabajo coordinado también contribuirá a potenciar eventos estratégicos como la Expo Provincial de la Leche de Nogoyá y la Expo Láctea Nacional, que reúne a referentes del sector de las tres provincias de la Región Centro. "Es una buena noticia para la ciudad y para nuestros productores", concluyó.