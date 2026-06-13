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Te Traigo Un Son celebra siete años de salsa y música afrocubana

Te Traigo Un Son se presentará el viernes 19 de junio en La Vieja Usina con un espectáculo especial que reunirá clásicos de la salsa y música afrocubana

13 de junio 2026 · 17:25hs
Te Traigo Un Son celebra siete años de salsa y música afrocubana

Te Traigo Un Son celebrará siete años de trayectoria con una propuesta especial en Paraná. La agrupación paranaense ofrecerá un espectáculo que reunirá clásicos de la salsa, son cubano, invitados especiales y una puesta pensada para compartir una noche atravesada por la música y el baile.

Te Traigo Un Son festeja su aniversario

La cita será el viernes 19 de junio a las 21 en La Vieja Usina. El concierto propondrá un recorrido por las canciones más representativas de la historia del grupo y por los ritmos que lo convirtieron en una de las referencias de la música afrocubana en la región.

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A lo largo de estos años, Te Traigo Un Son construyó una identidad propia a partir de la interpretación de géneros tradicionales del Caribe y de la incorporación de arreglos originales. Su repertorio incluye obras de artistas y agrupaciones emblemáticas como Rubén Blades, Buena Vista Social Club, Marc Anthony, Miguel Matamoros, Compay Segundo, Oscar D'León y Polo Montañés, además de adaptaciones de canciones argentinas llevadas al lenguaje de la música afrolatina.

La formación está integrada por Sergio "Turco" Abdala en voz, Emilia Cersofio en bajo y voz, Marian Bianco en percusión, José Luis "Flaco" Viggiano en timbales, Martan Echeverría en piano y Martín Bustos en trombón. Desde Paraná, el grupo llevó su propuesta a distintos escenarios del país y consolidó una presencia sostenida dentro del circuito de la salsa y la música afrocubana.

Para esta celebración, la banda convocará además a músicos y bailarines invitados de Paraná y de otras provincias, quienes compartirán distintos momentos del espectáculo. La programación incluirá también propuestas gastronómicas y una barra inspirada en la cultura cubana, con el objetivo de acompañar la experiencia musical.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Gradatickets y en Flamingo Bar. Además, habrá opciones de financiación en tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

Con siete años de recorrido, Te Traigo Un Son renovará el vínculo con su público en una noche que pondrá en primer plano la música, el baile y el encuentro alrededor de los ritmos caribeños.

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Te Traigo un Son aniversario La Vieja Usina
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