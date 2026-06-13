Te Traigo Un Son celebrará siete años de trayectoria con una propuesta especial en Paraná. La agrupación paranaense ofrecerá un espectáculo que reunirá clásicos de la salsa, son cubano, invitados especiales y una puesta pensada para compartir una noche atravesada por la música y el baile.
Te Traigo Un Son celebra siete años de salsa y música afrocubana
Te Traigo Un Son se presentará el viernes 19 de junio en La Vieja Usina con un espectáculo especial que reunirá clásicos de la salsa y música afrocubana
Te Traigo Un Son festeja su aniversario
La cita será el viernes 19 de junio a las 21 en La Vieja Usina. El concierto propondrá un recorrido por las canciones más representativas de la historia del grupo y por los ritmos que lo convirtieron en una de las referencias de la música afrocubana en la región.
A lo largo de estos años, Te Traigo Un Son construyó una identidad propia a partir de la interpretación de géneros tradicionales del Caribe y de la incorporación de arreglos originales. Su repertorio incluye obras de artistas y agrupaciones emblemáticas como Rubén Blades, Buena Vista Social Club, Marc Anthony, Miguel Matamoros, Compay Segundo, Oscar D'León y Polo Montañés, además de adaptaciones de canciones argentinas llevadas al lenguaje de la música afrolatina.
La formación está integrada por Sergio "Turco" Abdala en voz, Emilia Cersofio en bajo y voz, Marian Bianco en percusión, José Luis "Flaco" Viggiano en timbales, Martan Echeverría en piano y Martín Bustos en trombón. Desde Paraná, el grupo llevó su propuesta a distintos escenarios del país y consolidó una presencia sostenida dentro del circuito de la salsa y la música afrocubana.
Para esta celebración, la banda convocará además a músicos y bailarines invitados de Paraná y de otras provincias, quienes compartirán distintos momentos del espectáculo. La programación incluirá también propuestas gastronómicas y una barra inspirada en la cultura cubana, con el objetivo de acompañar la experiencia musical.
Las entradas se encuentran a la venta a través de Gradatickets y en Flamingo Bar. Además, habrá opciones de financiación en tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.
Con siete años de recorrido, Te Traigo Un Son renovará el vínculo con su público en una noche que pondrá en primer plano la música, el baile y el encuentro alrededor de los ritmos caribeños.