Un camión que transportaba aserrín se incendió en la ruta 14

El camión que circulaba por la ruta 14 se incendió a la altura del kilómetro 179. Intervinieron Bomberos Voluntarios de San José.

Un camión cargado con aserrín se incendió durante la mañana del jueves, sobre la Autovía General Artigas, a la altura del kilómetro 179. El siniestro motivó un intenso operativo de emergencia y, pese a la magnitud de las llamas, no se registraron personas heridas.

El fuego comenzó, por causas que aún se intentan establecer, en la zona de la cabina del vehículo. Las llamas avanzaron con rapidez y destruyeron por completo el habitáculo, además de afectar parte del cargamento que llevaba el transporte.

Identificaron a las víctimas fatales del choque entre una camioneta y un camión en rutas 14 y 18

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de San José junto a sus pares de Ubajay, quienes coordinaron las maniobras para sofocar las llamas. Una vez controlado el incendio, realizaron el enfriamiento del material afectado para evitar que el fuego pudiera reavivarse.

Ante la emergencia, según se reportó, "se desplazaron al lugar el móvil 26 junto al móvil 23, con una dotación de ocho integrantes a cargo del sargento Marcelo Aguirre. Las tareas demandaron una rápida intervención por la propagación del fuego y por el tipo de carga que transportaba el vehículo".

Personal que intervino en el incendio

El procedimiento contó además con la colaboración de personal de la Policía de Entre Ríos y efectivos de Gendarmería Nacional. Ambos organismos intervinieron en la seguridad vial y en el ordenamiento del tránsito sobre la Autovía General Artigas.

La presencia de las fuerzas de seguridad permitió prevenir nuevos incidentes mientras los bomberos trabajaban sobre el camión y el cargamento. La circulación en la zona fue asistida durante el desarrollo del operativo de emergencia.

Por último, trascendió que no se informaron personas lesionadas como consecuencia del incendio. Las causas que originaron el fuego serán materia de las actuaciones correspondientes.