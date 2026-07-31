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Cómo lograr una buena foto: abrieron las inscripciones para el curso de fotografía en La Hendija

La propuesta está dirigida a personas sin experiencia previa que deseen aprender las bases de la fotografía. Comenzará el martes 4 de agosto

31 de julio 2026 · 10:47hs
Cómo lograr una buena foto: abrieron las inscripciones para el curso de fotografía en La Hendija

Abren las inscripciones para un seminario de fotografía en Paraná destinado a cámaras y celulares

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el seminario fotográfico "Cómo Lograr Una Buena Foto" – CLUB F, una propuesta de formación que comenzará el próximo martes 4 de agosto en el Centro Cultural La Hendija y que está destinada a personas que deseen iniciarse en el mundo de la fotografía utilizando una cámara o incluso un teléfono celular.

Bajo el nombre "Nivel I – Educando el ojo", el espacio busca brindar herramientas para aprender las bases de la fotografía y desarrollar una mirada propia. La capacitación estará a cargo del reportero gráfico Mauricio Garín, quien propone un recorrido que combina contenidos teóricos y ejercicios prácticos.

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Según explicaron desde la organización, el objetivo principal del seminario es "entrenar y educar el ojo para sentir una fotografía, formar criterio y comenzar a captar buenas imágenes", trabajando sobre tres ejes fundamentales: composición, técnica y actitud.

La formación tendrá una duración de cuatro meses y estará organizada en 16 encuentros teórico-prácticos, con clases semanales de una hora y 45 minutos. Además de las actividades presenciales, los participantes realizarán prácticas domiciliarias para profundizar los contenidos abordados en cada encuentro.

Las clases teóricas se desarrollarán en el Centro Cultural La Hendija, ubicado en Gualeguaychú 171, mientras que las salidas prácticas tendrán lugar en distintos espacios públicos de la ciudad, como el Parque Urquiza y plazas de Paraná.

Como cierre del seminario, los alumnos participarán de una muestra fotográfica impresa titulada "Educando el ojo", donde expondrán parte del trabajo realizado durante el cursado. También recibirán certificados de participación.

Las clases se dictarán todos los martes de 18.15 a 20, desde el 4 de agosto hasta el 24 de noviembre.

Una de las particularidades de la propuesta es que la primera clase será gratuita, permitiendo que quienes tengan interés puedan conocer la dinámica del seminario antes de decidir su inscripción.

Las personas interesadas pueden realizar consultas a través del Instagram @comolograrunabuenafoto o comunicarse con la coordinadora Silvina Wagner al 343 4384029 o con Mauricio Garín al 343 5161977.

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Cómo lograr una buena foto Fotografía La Hendija Seminario
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