Las lluvias adelantaron la finalización en Reconquista

El mal estado de los caminos obligó a la organización a terminar la prueba con una etapa disputada. Así, Nadia Cutro mantuvo el podio en Reconquista.

Nadia Cutro se llevó un tercer puesto en la fecha disputada en tierras santafesinas.

Contra la naturaleza no se puede. Y la quinta fecha del año del Campeonato Argentino de Rally se tuvo que dar por finalizada de manera anticipada justamente por ese motivo: la madre naturaleza y sus lluvias. En el transcurso de la madrugada del sábado, un fuerte aguacero cayó sobre la ciudad de Reconquista y alrededores, lo que hizo imposible el desarrollo de la actividad de la segunda etapa de la carrera.

Paradójicamente, la jornada sabatina en la urbe del norte santafesino, epicentro de la competencia terminó, sin lluvia y con el cielo totalmente despejado, pero ya era tarde. Todo lo que había bajado del cielo en las horas anteriores dejó los caminos completamente intransitables para una competencia, lo que hizo tomar la drástica medida de dar por suspendida la carrera con solo una etapa disputada.

Por tal motivo, Rally Argentino emitió el siguiente comunicado oficial con el respectivo anuncio:

“Tras la inspección de los caminos y las alternativas evaluadas, la organización resolvió dar por finalizado el Rally del Jaaukanigás.

Las lluvias registradas dejaron sectores intransitables y condiciones que comprometen la seguridad, por lo que no será posible disputar la Etapa 2 ni el Power Stage.

La competencia concluye con más del 70% del recorrido total completado y la Etapa 1 disputada en su totalidad”.

Podio para Nadia Cutro

De este modo, el resultado final de la carrera quedó exactamente igual a como terminó el día viernes, tras la primera etapa disputada. Por lo tanto, eso ha generado que la entrerriana Nadia Cutro conserve su posición de podio dentro de la clase RC MR.

La Gurisa del Toyota Yaris Maxi Rally Turbo N° 45 tuvo una gran jornada de viernes, que le permitió ubicarse en la tercera colocación siendo séptima en el clasificador general. Y, sin cambios después de la etapa 1, mantuvo esas ubicaciones y se lleva un gran resultado de la fecha santafesina.

Por otra parte, en cuarta colocación, dentro de la misma divisional, concluyó el otro concordiense que tuvo esta carrera: Victorio Ballay (Citroën) que, con esto, firmó una nueva carrera sumando buenos puntos en pos del campeonato de la RC MR.

Miguel Baldoni ganó en la General

Mientras tanto, el clasificador general de la prueba arrojó como ganador al histórico Miguel Baldoni (Skoda), tras haber encabezado tres de los ocho tramos cronometrados.

Al darse por concluida la competencia, con el 70% del recorrido realizado, el piloto puntano fue declarado ganador acompañado por Gustavo Franchello en el Skoda Fabia R5, y de esta manera repetir por cuarta vez la victoria en los caminos santafesinas de Reconquista, como lo hicieron anteriormente en 2022, 2023 y 2025.

Al igual que la dupla de San Luis, en las restantes divisiones se quedaron con el triunfo Diego Motoro (VW – Maxi Rally), Guillermo Ambrosio (Peugeot – RC4), Mario Rasso (Peugeot – RC3) y Roberto Forzani (Peugeot – RC5).

Ahora Rally Argentino deberá prepararse para la próxima fecha del año, a disputarse del 4 al 6 de septiembre en un inédito: la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.

Producción periodística: Lisandro Trucco