El Turismo Carretera va por el Desafío de las Estrellas

Este domingo desde las 12.50 se larga la fecha especial del Turismo Carretera a 66 vueltas. Mariano Werner parte desde el fondo.

El Turismo Carretera disputará hoy el Desafío de las Estrellas en el trazado de El Villicum de San Juan, donde la grilla de partida se definió mediante el sorteo realizado el pasado viernes. Sebastián Abella será quien largue desde la pole, mientras que el líder del torneo, Jonatan Castellano lo hará desde la última posición.

La carrera a 66 vueltas o 120 minutos de competencia se iniciará desde las 12.50 sobre el moderno trazado puntano y tendrá a los entrerrianos Nicolás Bonelli y Mariano Werner partiendo 28° y 44°, respectivamente.

Abella, que con el Ford Mustang intentará quedarse con el triunfo por primera vez en la categoría. Compartirá la primera fila con Marcos Castro, que con el Torino buscará en su temporada debut alzarse con la victoria.

La segunda fila tendrá a Joaquín Ochoa con el Dodge en la cuerda, mientras que Santiago Álvarez con el Camry estará a su lado (el de Ferre ganó en 2024 dicho desafío). Por tercera vez, Augusto Carinelli sacó el número cinco, y encabezará la tercera fila con el Mustang, con Matías Canapino y su flamante Torino a su lado. Al top 10 final lo cerraron: 7º Jorge Barrio (Camaro), 8º Lucas Valle (Camry), 9º Matías Jalaf (Mustang) y 10º Nicolás Impiombato (Torino).

El líder del campeonato con Dodge, Jonatan Castellano sacó la peor bolilla, el 53. Entre los principales protagonistas, se destaca el local Tobías Martínez en el puesto 33º, Facundo Chapur 36º, Agustín Canapino 37º, José Manuel Urcera 39º, Christian Ledesma 40º, Julián Santero 42º, Mariano Werner 44°, Otto Fritzler 45º, Valentín Aguirre 47º, Matías Rossi 50º, Mauricio Lambiris 51º y Josito Di Palma 52º.

Esta fecha especial prescindirá de clasificación y series, tendrá un mayor número de vueltas y una sola detención en boxes para recargar combustible. La carrera tendrá una parada obligatoria, todos los pilotos deberán realizar, al menos, una detención obligatoria en boxes para recargar combustible (cantidad libre). Para este año se descartó el cambio de neumáticos.

En cuanto a la puntuación, también habrá más en juego. El ganador se llevará 60 puntos, superando los 40 de una Final tradicional y el máximo de 47 que un piloto puede sumar en un fin de semana perfecto (victoria, serie y pole position).

Cabe destacar que los boxes estarán cerrados si el Auto de Seguridad sale a pista. Al igual que en 2025, cuando se neutralice la carrera se cerrará el ingreso a los boxes. La decisión busca evitar las ventajas y polémicas que generaba la regla de boxes abiertos, que perjudicaba a los participantes de distintos grupos y no mejoraba el espectáculo como se esperaba.

Este sábado hubo ensayos del Turismo Carretera

Este sábado hubo entrenamientos y en la última sesión, Mauricio Lambiris (Ford Mustang) se quedó con la referencia. Además, el uruguayo, que deberá largar 51º en la carrera de mañana, se quedó con el mejor tiempo del sábado en la 9ª y anteúltima fecha de la etapa regular 2026.

El piloto del Gurí Martínez Competición, que había sido 3º en el ensayo que dio inicio a la actividad del TC en el trazado sanjuanino de 4.254 metros, registró 1’41”322/1000 para su mejor vuelta y bajó por apenas 007/1000 el registro que había establecido Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang).

Los representantes del Óvalo, marca que acumula siete carreras sin victorias en El Villicum, no sólo se quedaron con los dos entrenamientos, sino que en el segundo ensayo lograron el “1-2”. Emiliano Spataro (Ford Mustang), que peleó por el triunfo hasta el final en la última edición del Desafío de las Estrellas, fue 2º a 136/1000 del uruguayo.

Detrás de Lambiris y Spataro se ubicaron tres pilotos de Chevrolet: Valentín Aguirre (Pradecon Racing), Tobías Martínez (RUS Med Team) y Christian Ledesma Pradecon Racing). El arrecifeño se ubicó 3º a 152/1000; el sanjuanino quedó 4º a 0s416, mientras que el marplatense fue 5º a 446/1000.

El TC Pista clasificó en San Juan

Bautista Damiani se adjudicó el primer tiempo de la novena clasificación de TC Pista en el autódromo San Juan – Villicum, al concretar con el Chevrolet de Canning Motorsports una vuelta de 1’43”405/1000.

El piloto bonaerense fue escoltado por Felipe Bernasconi a 49 milésimas, seguidos ellos por Gabriel Gandulia a 081/1000. Posteriormente quedaron Juan Sebastián Gallo, Faustino Cifré, Ian Reutemann, Luciano Cotignola, Benjamín Antón, Benjamín Ochoa y Nicanor Santilli Pazos, en una ajustada sesión cronometrada que los ordenó en el Top10. El de General Ramírez, Manuel Borgert partirá 18° desde las 11.35 cuando se ponga en marcha la prueba.