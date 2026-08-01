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Entre Ríos reactivó el Consejo Consultivo para el desarrollo de la Cadena Apícola

Entre Ríos reactivó el Consejo Consultivo para el desarrollo de la Cadena Apícola. El organismo se encuentra en funciones luego de 10 años de inactividad.

1 de agosto 2026 · 19:01hs
Entre Ríos reactivó el Consejo Consultivo para el desarrollo de la Cadena Apícola.

Entre Ríos reactivó el Consejo Consultivo para el desarrollo de la Cadena Apícola.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos reactivó el Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Cadena Apícola Provincial (Codeapi).

Del encuentro participaron productores de distintos departamentos, técnicos y representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (Cicyttp-Conicet-Uader) y autoridades municipales.

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Buscan el desarrollo de la Cadena Apícola

Durante el encuentro, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó; destacó: “Volver a poner en funcionamiento el Codeapi significa recuperar un espacio de diálogo y construcción conjunta. Queremos acompañar al sector y trabajar sobre una agenda que permita fortalecer la apicultura entrerriana”.

Por su parte, el coordinador de Apicultura, Rodrigo Toledo, indicó: “La participación de productores, técnicos e instituciones nos permite conocer de primera mano las necesidades de la actividad y, a partir de ese diagnóstico, avanzar en propuestas concretas que respondan a la realidad del sector. El objetivo es que el Consejo se consolide como una herramienta de trabajo permanente para la cadena”.

Asimismo, durante el encuentro las autoridades provinciales presentaron los lineamientos técnicos y políticos de la gestión. Posteriormente, se conformaron tres comisiones de trabajo técnico, en las que se abordaron aspectos de la coyuntura actual de la actividad y se formularon propuestas concretas de intervención.

Participaron también el coordinador de Políticas Agropecuarias, José Carlos Basaldúa; María Laura Renoldi, presidenta del Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades (IPCYM); Karina Meier, directora general del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB); Cynthia Cabrol, directora general de Relaciones Económicas Internacionales; y María Inés Moreira, en representación del área de Producción Orgánica.

Entre Ríos Consejo Consultivo Cadena Apícola
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