Torneo del Interior: Estudiantes tiene su partido pendiente, Rowing quedó eliminado

La fase de grupos del Torneo del Interior A de rugby dejó prácticamente definido el cuadro de los playoffs. Estudiantes no jugó y Rowing perdió.

Rowing y un buen mensaje a la familia de Estudiantes por el duelo.

La sexta y última fecha de la fase de grupos del Torneo del Interior A de rugby dejó prácticamente definido el cuadro de los playoffs, aunque todavía resta una situación por resolverse. El encuentro entre Tala Rugby Club y Club Atlético Estudiantes de Paraná fue suspendido debido al fallecimiento de Agustín Ferreyra, una noticia que golpeó profundamente a la institución entrerriana y a toda la comunidad del rugby.

Mientras tanto, en el Torneo del Interior B se disputaron las semifinales y quedaron definidos los finalistas. Paraná Rowing Club cayó en su visita a Tucumán Lawn Tennis y se despidió de la competencia, por lo que la definición del certamen tendrá un duelo íntegramente tucumano.

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Dolor en Estudiantes y partido suspendido

El encuentro que debían protagonizar Tala RC y Estudiantes en Córdoba no pudo disputarse luego de conocerse el fallecimiento de Agustín Ferreyra, joven médico residente que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Rosario-Santa Fe.

Ferreyra había sido jugador del Club Atlético Estudiantes y pertenecía a una familia profundamente identificada con la institución. Era hermano mayor de Tomás Ferreyra, actual capitán del plantel superior, y de Álvaro Ferreyra, también integrante de la Primera División. Además, era hijo de Ramiro Ferreyra, histórico referente del club, ex capitán del equipo superior y ex presidente de la entidad, entre otros importantes roles dirigenciales.

En señal de respeto y acompañamiento a la familia, la Unión Argentina de Rugby dispuso la suspensión del encuentro, que será reprogramado en una fecha a confirmar.

Solo resta definir la Zona 2

Con los demás partidos ya disputados, tres de las cuatro zonas quedaron completamente definidas. La única incógnita pasa por la Zona 2, donde Tala y Estudiantes ya tienen asegurada la clasificación a los cuartos de final, aunque todavía deben determinar cuál de los dos finalizará en el primer puesto y cuál lo hará como escolta.

Esa ubicación será clave para definir las localías y los cruces de la próxima instancia.

Resultados de la sexta fecha del Torneo del Interior A

Marista RC 53-14 Gimnasia y Esgrima de Rosario

Mendoza RC 17-20 Tucumán Rugby

Tala RC vs. Estudiantes (postergado)

CURNE 13-8 Urú Curé RC

Jockey Club de Rosario 36-33 Universitario de Córdoba

Córdoba Athletic 44-29 Santa Fe Rugby Club

Duendes RC 17-18 Jockey Club de Córdoba

La Tablada 30-35 Old Resian

Así quedaron las posiciones

Zona 1

Tucumán Rugby* 25 puntos

Marista RC* 17

Gimnasia y Esgrima de Rosario 15

Mendoza RC 5

Zona 2

Tala RC* 25

Estudiantes* 21

Urú Curé RC 8

CURNE 4

Zona 3

Jockey Club de Rosario* 27

Santa Fe Rugby Club* 17

Universitario de Córdoba 13

Córdoba Athletic 13

Zona 4

Jockey Club de Córdoba* 27

Duendes RC* 21

Old Resian 9

La Tablada 7

*Clasificados a cuartos de final.

Los cruces de cuartos de final

A la espera de la definición entre Tala y Estudiantes, el cuadro de playoffs ya tiene la mayor parte de sus enfrentamientos confirmados para el próximo 12 de septiembre.

Copa Campeonato

1° Zona 1: Tucumán Rugby vs. 2° Zona 4: Duendes RC

1° Zona 2 vs. 2° Zona 3: Santa Fe Rugby Club

1° Zona 3: Jockey Club de Rosario vs. 2° Zona 2

1° Zona 4: Jockey Club de Córdoba vs. 2° Zona 1: Marista RC

Reclasificación

3° Zona 1: Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. 4° Zona 4: La Tablada

3° Zona 2: Urú Curé RC vs. 4° Zona 3

3° Zona 3 vs. 4° Zona 2: CURNE

3° Zona 4: Old Resian vs. 4° Zona 1: Mendoza RC

La única llave que permanece abierta es la correspondiente a la Zona 2, ya que el resultado del encuentro pendiente entre Tala y Estudiantes determinará el orden definitivo de las posiciones.

Rowing quedó a un paso de la final en el Torneo del Interior B

Paraná Rowing Club no pudo concretar el sueño de disputar la final del Torneo del Interior B. El conjunto entrerriano cayó este sábado como visitante frente a Tucumán Lawn Tennis por 29 a 24, en una semifinal muy disputada que se resolvió en favor del conjunto tucumano.

El equipo paranaense realizó una destacada campaña a lo largo del certamen y estuvo muy cerca de acceder a la definición nacional, aunque finalmente quedó eliminado en una cancha siempre complicada.

En la otra semifinal, Natación y Gimnasia de Tucumán mostró toda su jerarquía y superó con claridad a Sociedad Sportiva por 41 a 22.

Habrá final tucumana

Con estos resultados, la definición del Torneo del Interior B tendrá como protagonistas a los dos representantes tucumanos.

La final se disputará el 12 de septiembre y enfrentará a Natación y Gimnasia frente a Tucumán Lawn Tennis, en un duelo que consagrará al campeón de la segunda categoría nacional y pondrá punto final a una nueva edición del Torneo del Interior.