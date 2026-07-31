Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

En el marco del Día de la Pachamama, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz habrá una jornada de celebración abierta a toda la comunidad

Cada 1° de agosto, comunidades de distintos puntos de Argentina y de los países andinos renuevan una tradición ancestral que invita a detenerse, agradecer y volver la mirada hacia la naturaleza.

El Día de la Pachamama, heredado de los pueblos originarios, representa un momento de profundo valor espiritual y cultural en el que la Madre Tierra es reconocida como fuente de vida, alimento y sustento. Las ceremonias, las ofrendas y el tradicional ritual de la caña con ruda forman parte de una celebración que, con el paso de los años, trascendió fronteras y continúa vigente como una oportunidad para fortalecer el vínculo con el ambiente y reflexionar sobre su preservación.

Cuidar la tierra

En Paraná, la fecha volverá a conmemorarse con una jornada abierta a toda la comunidad. Este sábado, desde las 19 y hasta las 23, el Centro Cultural Juan L. Ortiz será sede de una nueva edición de la Celebración de la Pachamama, organizada por Las Comadres, una colectiva autogestiva integrada por mujeres y disidencias vinculadas a la danza y las artes populares. La propuesta reunirá ceremonias, música, danza, radio abierta y actividades comunitarias, con entrada a cambio de un alimento no perecedero o un juguete.

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En diálogo con UNO, Maby García, integrante de Las Comadres, explicó que el encuentro se realiza de manera ininterrumpida desde 2018 y que nació con el objetivo de recuperar el sentido profundo de esta tradición.

“Invitamos a toda la comunidad a celebrar a nuestra gran Madre Tierra este sábado a partir de las 19. Desde 2018 realizamos esta celebración para agradecerle todo lo que nos brinda. Es un momento de reflexión también para atender su cuidado y para pedirles a las autoridades que no la vendan, que no la saqueen y que la cuiden”, expresó.

La referente señaló que la celebración también tendrá un fuerte componente de concientización ambiental y social. En ese sentido, manifestó el rechazo de la organización al proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, cuya discusión está prevista para el próximo 6 de agosto.

“Celebramos, pero también cuidamos lo que tenemos. No alcanza con agradecer una vez al año si después no defendemos el territorio y los bienes naturales que nos sostienen”, sostuvo.

Calendario ancestral

Durante la jornada se desarrollará la tradicional ceremonia de homenaje a la Pachamama, acompañada por el ritual de la caña con ruda, una costumbre popular que cada 1° de agosto simboliza protección, salud y buenos augurios para el año que comienza en el calendario ancestral.

“Habrá rituales, caña con ruda y otras bebidas. También realizaremos la ceremonia para la Pachamama y compartiremos un momento muy hermoso entre quienes se acerquen”, adelantó García. La programación artística incluirá las presentaciones en vivo de El Bastión Espacio de Danza y el Dúo Senderos, que ofrecerán una peña bailable abierta al público. Además, participarán Radio Abierta La Bisagra, con intervenciones en vivo, y la agrupación Recicladores del Paraná, que aportará su trabajo de concientización sobre el cuidado del ambiente.

El encuentro contará además con un espacio especialmente acondicionado para las infancias y un servicio de cantina durante toda la jornada, con el propósito de generar un ámbito de participación para personas de todas las edades.

Con el correr de los años, la celebración organizada por Las Comadres se consolidó como uno de los espacios locales donde la tradición ancestral dialoga con las expresiones artísticas y los debates contemporáneos sobre el ambiente. En ese marco, el Día de la Pachamama vuelve a convertirse en una invitación a agradecer por lo recibido, fortalecer los lazos comunitarios y renovar el compromiso con el cuidado de la tierra.

Más allá de su dimensión espiritual, el Día de la Pachamama también se ha convertido en una oportunidad para recuperar saberes ancestrales y transmitirlos a las nuevas generaciones. En distintas provincias del país, las ceremonias reúnen a familias, organizaciones sociales, artistas y comunidades originarias en torno a un mismo mensaje: reconocer a la tierra no solo como un recurso, sino como un ser vivo del que depende la vida de todos. Esa mirada es la que busca poner en valor la celebración que, una vez más, tendrá su espacio en Paraná.