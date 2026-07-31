Uno Entre Rios | Escenario | Día de la Pachamama

Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

En el marco del Día de la Pachamama, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz habrá una jornada de celebración abierta a toda la comunidad

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

31 de julio 2026 · 13:52hs
Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

Cada 1° de agosto, comunidades de distintos puntos de Argentina y de los países andinos renuevan una tradición ancestral que invita a detenerse, agradecer y volver la mirada hacia la naturaleza.

Día de la Pachamama

El Día de la Pachamama, heredado de los pueblos originarios, representa un momento de profundo valor espiritual y cultural en el que la Madre Tierra es reconocida como fuente de vida, alimento y sustento. Las ceremonias, las ofrendas y el tradicional ritual de la caña con ruda forman parte de una celebración que, con el paso de los años, trascendió fronteras y continúa vigente como una oportunidad para fortalecer el vínculo con el ambiente y reflexionar sobre su preservación.

como lograr una buena foto: abrieron las inscripciones para el curso de fotografia en la hendija

Cómo lograr una buena foto: abrieron las inscripciones para el curso de fotografía en La Hendija

The Beats llega a Paraná con “A Través del Tiempo”: un viaje por la historia de The Beatles en el Teatro 3 de Febrero

"Cada presentación tiene una energía única": The Beats prepara su regreso a Paraná con "A Través del Tiempo"

Cuidar la tierra

En Paraná, la fecha volverá a conmemorarse con una jornada abierta a toda la comunidad. Este sábado, desde las 19 y hasta las 23, el Centro Cultural Juan L. Ortiz será sede de una nueva edición de la Celebración de la Pachamama, organizada por Las Comadres, una colectiva autogestiva integrada por mujeres y disidencias vinculadas a la danza y las artes populares. La propuesta reunirá ceremonias, música, danza, radio abierta y actividades comunitarias, con entrada a cambio de un alimento no perecedero o un juguete.

En diálogo con UNO, Maby García, integrante de Las Comadres, explicó que el encuentro se realiza de manera ininterrumpida desde 2018 y que nació con el objetivo de recuperar el sentido profundo de esta tradición.

“Invitamos a toda la comunidad a celebrar a nuestra gran Madre Tierra este sábado a partir de las 19. Desde 2018 realizamos esta celebración para agradecerle todo lo que nos brinda. Es un momento de reflexión también para atender su cuidado y para pedirles a las autoridades que no la vendan, que no la saqueen y que la cuiden”, expresó.

La referente señaló que la celebración también tendrá un fuerte componente de concientización ambiental y social. En ese sentido, manifestó el rechazo de la organización al proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, cuya discusión está prevista para el próximo 6 de agosto.

“Celebramos, pero también cuidamos lo que tenemos. No alcanza con agradecer una vez al año si después no defendemos el territorio y los bienes naturales que nos sostienen”, sostuvo.

Calendario ancestral

Durante la jornada se desarrollará la tradicional ceremonia de homenaje a la Pachamama, acompañada por el ritual de la caña con ruda, una costumbre popular que cada 1° de agosto simboliza protección, salud y buenos augurios para el año que comienza en el calendario ancestral.

“Habrá rituales, caña con ruda y otras bebidas. También realizaremos la ceremonia para la Pachamama y compartiremos un momento muy hermoso entre quienes se acerquen”, adelantó García. La programación artística incluirá las presentaciones en vivo de El Bastión Espacio de Danza y el Dúo Senderos, que ofrecerán una peña bailable abierta al público. Además, participarán Radio Abierta La Bisagra, con intervenciones en vivo, y la agrupación Recicladores del Paraná, que aportará su trabajo de concientización sobre el cuidado del ambiente.

El encuentro contará además con un espacio especialmente acondicionado para las infancias y un servicio de cantina durante toda la jornada, con el propósito de generar un ámbito de participación para personas de todas las edades.

Con el correr de los años, la celebración organizada por Las Comadres se consolidó como uno de los espacios locales donde la tradición ancestral dialoga con las expresiones artísticas y los debates contemporáneos sobre el ambiente. En ese marco, el Día de la Pachamama vuelve a convertirse en una invitación a agradecer por lo recibido, fortalecer los lazos comunitarios y renovar el compromiso con el cuidado de la tierra.

Más allá de su dimensión espiritual, el Día de la Pachamama también se ha convertido en una oportunidad para recuperar saberes ancestrales y transmitirlos a las nuevas generaciones. En distintas provincias del país, las ceremonias reúnen a familias, organizaciones sociales, artistas y comunidades originarias en torno a un mismo mensaje: reconocer a la tierra no solo como un recurso, sino como un ser vivo del que depende la vida de todos. Esa mirada es la que busca poner en valor la celebración que, una vez más, tendrá su espacio en Paraná.

LEER MÁS: Adrián Bruffal: "Estamos convencidos de que esta decisión será un éxito"

Día de la Pachamama Paraná centro cultural Juan L. Ortiz
Noticias relacionadas
El proyecto apunta a generar nuevos ingresos para la institución, sumar socios y convertir al estadio en un escenario para grandes eventos culturales en Paraná.

Adrián Bruffal: "Estamos convencidos de que esta decisión será un éxito"

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026.

Agenda cultural del fin de semana: cine, música, teatro y propuestas para disfrutar en Paraná y la región

los cuatro escritores argentinos que dejaron una huella en la literatura

Los cuatro escritores argentinos que dejaron una huella en la literatura

bajo terapia se despide de los escenarios con una ultima funcion en parana

"Bajo terapia" se despide de los escenarios con una última función en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Ultimo Momento
Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

Policiales
Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Ovación
APB: La Liga Provincial y el Clausura compartirán partidos

APB: La Liga Provincial y el Clausura compartirán partidos

Paraná se prepara para recibir la gran fiesta del sóftbol sudamericano

Paraná se prepara para recibir la gran fiesta del sóftbol sudamericano

El fútbol de luto: murió Franco Baresi, leyenda de la Selección de Italia

El fútbol de luto: murió Franco Baresi, leyenda de la Selección de Italia

Boca Juniors venció por penales a OHiggins y avanzó a los octavos de final

Boca Juniors venció por penales a O'Higgins y avanzó a los octavos de final

Independiente se impuso ante Newells en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

Independiente se impuso ante Newell's en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

La provincia
Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

Adrián Fuertes pide optimizar recursos ante a caída de coparticipación

Adrián Fuertes pide optimizar recursos ante a caída de coparticipación

Comedores escolares: diputados libertarios piden informes sobre provisión y reparto de alimentos

Comedores escolares: diputados libertarios piden informes sobre provisión y reparto de alimentos

Dejanos tu comentario