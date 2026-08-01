Los gremios destacaron el compromiso de Frigerio con la crisis de Granja Tres Arroyos.

Los gremios destacaron el acompañamiento de Frigerio ante la crisis de Granja Tres Arroyos y valoraron las gestiones para sostener empleos.

Representantes de los cuatro gremios que nuclean a los trabajadores de Granja Tres Arroyos coincidieron en valorar la predisposición y el seguimiento personal que el gobernador Rogelio Frigerio viene realizando sobre el conflicto que atraviesa la empresa, tras el encuentro mantenido este jueves en la Casa de Gobierno.

Del encuentro también participaron el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, en una reunión centrada en la crítica situación de la planta de Concepción del Uruguay, donde más de 900 trabajadores continúan sin poder desarrollar sus tareas y con salarios adeudados desde fines de abril.

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"Conoce en profundidad la situación"

Rubén Lafuente, secretario general nacional de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), fue uno de los que más remarcó el nivel de involucramiento del mandatario. Según explicó, le trasladaron al gobernador la gravedad de una crisis que excede a Entre Ríos y golpea a todas las provincias donde opera la firma. En ese sentido, subrayó que valoran su predisposición, ya que se trata de alguien que conoce en profundidad la situación y que ya viene manteniendo conversaciones con distintos actores del sector, lo que da cuenta de un seguimiento sostenido en el tiempo y no de una intervención de último momento.

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Escucha activa y compromiso concreto

Por su parte, Carlos Molinares, secretario de Organización de la Federación de la Carne, hizo un balance ampliamente positivo del encuentro. Destacó que las cuatro organizaciones sindicales que representan a los trabajadores fueron escuchadas por el gobernador, quien además manifestó su compromiso de seguir buscando alternativas para que la empresa pueda reactivarse. La mención a la escucha activa, remarcó Molinares, no es un dato menor en un conflicto donde los trabajadores muchas veces sienten que sus reclamos no llegan a destino.

Una mirada a futuro, de la mano del Estado provincial

Edgardo Mayer, delegado provincial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, puso el foco en la necesidad de trabajar en conjunto para atraer inversores que permitan reactivar una actividad que, según remarcó, tiene futuro y perspectivas de crecimiento. Esa mirada compartida entre gremios y gobierno fue uno de los ejes que atravesó las distintas intervenciones.

En la misma línea, Daniel Leo, secretario de Junta de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, calificó el encuentro como "muy importante" para abordar junto al gobernador una situación compleja.

Leo remarcó que se reafirmó ese compromiso conjunto, también con el Gobierno provincial, para encontrar alternativas que permitan sostener las fuentes de trabajo.

Medidas concretas ya en marcha

Los gremios también hicieron referencia al respaldo económico que la provincia viene desplegando mientras se busca una solución de fondo. Esta semana, un grupo de trabajadores comenzó a cobrar el subsidio provincial de 200 mil pesos, que se suma a la ayuda alimentaria y a una tarifa social diferenciada de luz, dentro del paquete de medidas impulsado por el gobierno para acompañar a los empleados afectados.

Para los representantes gremiales, este conjunto de acciones —sumado al seguimiento personal del gobernador— refleja una gestión activa del conflicto, en un contexto donde la continuidad de cientos de puestos de trabajo está en juego.