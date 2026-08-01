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Paraná: en un accidente perdió la vida una mujer y hay dos heridos

El accidente ocurrió este sábado de madrugada en avenida Circunvalación de Paraná. Hay además dos heridos y el conductor que ocasionó el choque está detenido

1 de agosto 2026 · 10:05hs
Paraná: en un accidente perdió la vida una mujer y hay dos heridos

Un fatal accidente en Paraná dejó como saldo una joven de 35 años fallecida y su madre hospitalizada en estado reservado durante la madrugada de este sábado. El siniestro ocurrió en avenida Circunvalación y Churruarín, donde una camioneta Toyota Hilux impactó desde atrás contra una Renault Express que, según las primeras actuaciones, se encontraba detenida ante el semáforo. El conductor de la camioneta quedó detenido y a disposición de la Justicia.

La víctima fatal fue identificada como Estefanía María Fernanda Sosa, de 35 años, quien viajaba en la parte trasera del utilitario junto a sus padres. La familia había salido de su domicilio pocos minutos antes del choque. El jefe de Operaciones de la Departamental Paraná de Policía, Jorge Pérez, confirmó a Elonce que al momento del siniestro se registraba una lluvia de considerable intensidad.

Se pide la colaboración de la población para localizar a Fabricio Oscar Rodríguez, de 45 años, quien se ausentó ayer de su domicilio en esta ciudad.

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De acuerdo con la reconstrucción preliminar informada por la Policía, el padre de la víctima conducía la Renault Express, su esposa viajaba junto a él y la joven se encontraba en la parte posterior.

“El conductor de la Renault Express viajaba junto a su esposa y en la parte de atrás iba su hija de 35 años. Se dirigían a trabajar cuando, en circunstancias en las que aguardaban el paso del semáforo, en primera instancia surgiría que fueron embestidos desde atrás por una camioneta Toyota Hilux”, explicó Pérez.

Ambos vehículos circulaban por Circunvalación en dirección sur, hacia calle Francia. Producto del impacto, Sosa sufrió lesiones que provocaron su fallecimiento.

La madre permanecía internada

La madre de la víctima también sufrió lesiones como consecuencia de la colisión y debió ser asistida por personal de emergencias.

Según confirmó la Policía, fue trasladada inconsciente en ambulancia hasta el Hospital San Martín, donde permanecía internada en estado reservado.

Pérez explicó que madre e hija se dirigían hacia un asilo de adultos mayores donde trabajaban. “Viven a pocas cuadras del lugar del accidente, recién habían tomado la Circunvalación y el primer semáforo que aguardaban era el de calle Churruarín”, comentó el funcionario policial.

Personal de Comisaría Decimosegunda y efectivos de Policía Científica trabajaron en el lugar para realizar las pericias destinadas a determinar la mecánica y las circunstancias del siniestro.

Uno de los aspectos bajo investigación era el estado en el que conducía el hombre que manejaba la Toyota Hilux. Se trataba de una persona de aproximadamente 40 años, domiciliada en Paraná.

Según pudo confirmar Elonce a partir de fuentes policiales, existían indicios de que el conductor habría circulado bajo los efectos del alcohol.

“Había varias botellas en el interior de la camioneta que impactó contra el utilitario que aguardaba su paso en el semáforo”, indicó Pérez.

El conductor quedó a disposición de la Justicia

Ante las circunstancias detectadas durante el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía para avanzar con las medidas correspondientes.

La Justicia ordenó que al conductor de la Toyota Hilux se le realizaran extracciones de sangre y orina, cuyos resultados permitirán determinar de manera fehaciente si había consumido alcohol antes del siniestro.

El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia mientras continuaban las actuaciones para establecer las responsabilidades en el hecho.

En paralelo, las pericias de Policía Científica buscaron determinar la velocidad de circulación, el punto de impacto y otros elementos que permitieran reconstruir la secuencia del choque ocurrido mientras se registraban intensas precipitaciones en Paraná.

Paraná Accidente Mujer
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