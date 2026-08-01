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Ceuta: España instaló una barrera en el mar para impedir nuevos cruces desde Marruecos

España instaló una barrera de 500 metros frente a Ceuta para impedir nuevos cruces desde Marruecos. La medida se adoptó tras el ingreso masivo de migrantes.

1 de agosto 2026 · 21:55hs
España instaló una barrera en el mar para impedir nuevos cruces desde Marruecos.

España instaló una barrera en el mar para impedir nuevos cruces desde Marruecos.

El gobierno de España instaló una barrera marítima en Ceuta para intentar impedir nuevos cruces desde Marruecos después del ingreso masivo de migrantes registrado durante los últimos días.

La estructura neumática fue desplegada sobre el agua y alcanzó unos 500 metros de extensión, mientras las fuerzas de seguridad continuaron reforzando los controles en la frontera.

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La decisión de España

La medida fue implementada por el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez después de que decenas de miles de personas ingresaran a Ceuta desde territorio marroquí.

El Gobierno español sostuvo durante la noche del viernes que “la práctica totalidad” de quienes habían cruzado durante los últimos días ya había regresado a Marruecos y estimó esa cifra en alrededor de 48.000 personas.

La barrera instalada en el mar

El principal componente fue una barrera neumática de aproximadamente 500 metros de longitud. Según la información difundida, alcanzó una altura sobre la superficie de entre 30 y 70 centímetros.

La estructura también contó con una parte sumergida que llegó hasta aproximadamente un metro de profundidad. Su instalación tuvo como objetivo dificultar nuevos ingresos a nado por el sector marítimo fronterizo.

Ceuta España mar Marruecos
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