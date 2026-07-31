Uno Entre Rios | Policiales | Granada

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Un albañil encontró la granada mientras trabajaba. Bomberos Zapadores de Concordia confirmó que estaba en condiciones de uso y la retiró.

31 de julio 2026 · 20:01hs
Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia.

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia.

Un albañil encontró una granada de gas lacrimógeno antidisturbios oculta en el cielorraso de una vivienda de Concordia mientras realizaba trabajos de refacción. El hallazgo motivó un operativo policial y la intervención de Bomberos Zapadores, que retiró el artefacto bajo estrictas medidas de seguridad.

El hecho ocurrió este viernes en una casa ubicada sobre calle Isthilart. Según informaron fuentes policiales, el trabajador retiraba parte del cielorraso cuando cayó un objeto pesado envuelto en una media. Al advertir que podía tratarse de un explosivo, dio aviso de inmediato a la Policía.

Bomberos Voluntarios debieron intervenir a la altura del kilómetro 179.

Un camión que transportaba aserrín se incendió en la ruta 14

El camión había ingresado a Argentina en tránsito desde Paraguay, con destino a Uruguay. El valor estimado de la droga supera los $370 millones. 

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Personal especializado

Efectivos de la Comisaría Segunda acudieron al lugar, preservaron la escena y solicitaron la intervención de personal especializado. El fiscal de turno, José Arias, dispuso las primeras diligencias y ordenó la actuación de Bomberos Zapadores.

Tras inspeccionar el elemento, los especialistas confirmaron que se trataba de una granada de gas lacrimógeno antidisturbios que conservaba el tren de fuego colocado, además de la espoleta y el anillo de seguridad, publicó Diario Río Uruguay.

En condiciones de uso

De acuerdo con el informe oficial, el artefacto se encontraba en condiciones de uso, por lo que fue retirado del inmueble con un protocolo especial de seguridad y trasladado para su resguardo.

La investigación continuará para determinar la procedencia de la granada y establecer cómo llegó a quedar oculta en el cielorraso de la vivienda. Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que buscará reconstruir las circunstancias del hecho y establecer posibles responsabilidades.

Granada Vivienda Concordia
Noticias relacionadas
El individuo intentó desprenderse de los envoltorios que llevaba consigo.

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Este 30 de julio se cumplen tres años del hallazgo de los restos de Luisina Leoncino, la joven de 24 años asesinada en 2023 en Concordia

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Una adolescente de 16 años que desapareció durante dos horas tras bajar de un colectivo y apareció desorientada en un descampado de Paraná

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Los daños en el colectivo de la Linea L1.

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Ver comentarios

Lo último

Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Ultimo Momento
Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Menos carne en el plato: el consumo per cápita profundiza su caída en Argentina

Menos carne en el plato: el consumo per cápita profundiza su caída en Argentina

La Municipalidad de Paraná plantó árboles nativos en la Escuela Soler para fortalecer el arbolado urbano

La Municipalidad de Paraná plantó árboles nativos en la Escuela Soler para fortalecer el arbolado urbano

Policiales
Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Un camión que transportaba aserrín se incendió en la ruta 14

Un camión que transportaba aserrín se incendió en la ruta 14

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Ovación
Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

El comunicado de Conmebol en medio de la guerra entre FIFA y UEFA: Primero está el fútbol

El comunicado de Conmebol en medio de la guerra entre FIFA y UEFA: "Primero está el fútbol"

Nadia Cutro y Toio Ballay aceleran en Reconquista

Nadia Cutro y Toio Ballay aceleran en Reconquista

Ante el mal estado de La Bombonera, Boca mudaría su localía por los próximos tres partidos a Huracán

Ante el mal estado de La Bombonera, Boca mudaría su localía por los próximos tres partidos a Huracán

En San Juan habrá un festival del deporte motor

En San Juan habrá un festival del deporte motor

La provincia
Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

La Municipalidad de Paraná plantó árboles nativos en la Escuela Soler para fortalecer el arbolado urbano

La Municipalidad de Paraná plantó árboles nativos en la Escuela Soler para fortalecer el arbolado urbano

OSER incorporó una nueva función en su aplicación para agilizar las autorizaciones médicas

OSER incorporó una nueva función en su aplicación para agilizar las autorizaciones médicas

La Pampa impulsa un peaje para camiones que transportan arena de Entre Ríos hacia Vaca Muerta

La Pampa impulsa un peaje para camiones que transportan arena de Entre Ríos hacia Vaca Muerta

La Unidad Penal Nº 6 celebró su centenario con entrega de móviles y equipamiento penitenciario

La Unidad Penal Nº 6 celebró su centenario con entrega de móviles y equipamiento penitenciario

Dejanos tu comentario