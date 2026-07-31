Un albañil encontró la granada mientras trabajaba. Bomberos Zapadores de Concordia confirmó que estaba en condiciones de uso y la retiró.

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia.

Un albañil encontró una granada de gas lacrimógeno antidisturbios oculta en el cielorraso de una vivienda de Concordia mientras realizaba trabajos de refacción. El hallazgo motivó un operativo policial y la intervención de Bomberos Zapadores, que retiró el artefacto bajo estrictas medidas de seguridad.

El hecho ocurrió este viernes en una casa ubicada sobre calle Isthilart. Según informaron fuentes policiales, el trabajador retiraba parte del cielorraso cuando cayó un objeto pesado envuelto en una media. Al advertir que podía tratarse de un explosivo, dio aviso de inmediato a la Policía.

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Personal especializado

Efectivos de la Comisaría Segunda acudieron al lugar, preservaron la escena y solicitaron la intervención de personal especializado. El fiscal de turno, José Arias, dispuso las primeras diligencias y ordenó la actuación de Bomberos Zapadores.

Tras inspeccionar el elemento, los especialistas confirmaron que se trataba de una granada de gas lacrimógeno antidisturbios que conservaba el tren de fuego colocado, además de la espoleta y el anillo de seguridad, publicó Diario Río Uruguay.

En condiciones de uso

De acuerdo con el informe oficial, el artefacto se encontraba en condiciones de uso, por lo que fue retirado del inmueble con un protocolo especial de seguridad y trasladado para su resguardo.

La investigación continuará para determinar la procedencia de la granada y establecer cómo llegó a quedar oculta en el cielorraso de la vivienda. Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que buscará reconstruir las circunstancias del hecho y establecer posibles responsabilidades.