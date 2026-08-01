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Argentinos Juniors venció a Belgrano y tiene puntaje perfecto

Argentinos sacó provecho a la expulsión de Franco Vázquez en los minutos finales del primer tiempo y derrotó al Pirata por 1-0.

1 de agosto 2026 · 20:19hs
Argentinos ganó en Córdoba ante Belgrano.

Prensa Belgrano.

Argentinos ganó en Córdoba ante Belgrano.

Argentinos Juniors venció 1-0 a Belgrano de Córdoba, por la tercera jornada del Torneo Clausura, y continúa en absoluta plenitud, lo que le permite tener registro perfecto en el certamen. Francisco Álvarez, de cabeza, marcó el único tanto del partido sobre el final del primer tiempo, minutos después de la expulsión de Franco Vázquez. En un primer momento, el árbitro Andrés Gariano le mostró la segunda tarjeta amarilla, aunque por la gravedad de la infracción lo sancionó con una roja directa, tras la intervención del VAR.

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