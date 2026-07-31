Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

El camión había ingresado a Argentina por Concordia en tránsito desde Paraguay, con destino a Uruguay. El valor estimado de la droga supera los $370 millones.

31 de julio 2026 · 14:14hs
El camión había ingresado a Argentina en tránsito desde Paraguay

El camión había ingresado a Argentina en tránsito desde Paraguay, con destino a Uruguay. El valor estimado de la droga supera los $370 millones. 
El camión había ingresado a Argentina en tránsito desde Paraguay

El camión había ingresado a Argentina en tránsito desde Paraguay, con destino a Uruguay. El valor estimado de la droga supera los $370 millones. 

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), desbarataron un intento de contrabando de drogas valuadas en más de $350 millones en la frontera con Uruguay. El escáner de camiones y un can detector fueron fundamentales para la detección. Un hombre fue detenido por narcotráfico.

El hecho se produjo en el Área de Control Integrado (ACI) del Puente Internacional Salto Grande, que conecta la ciudad entrerriana de Concordia con Salto, Uruguay. Un camión de matrícula paraguaya, que había ingresado a la Argentina en tránsito, con destino a la República oriental del Uruguay, se presentó ante el control aduanero para egresar del territorio nacional.

El individuo intentó desprenderse de los envoltorios que llevaba consigo.

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia.

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

El valor estimado de la droga supera los $370 millones. El escáner y un can detector fueron claves para el hallazgo.

El personal de la Aduana allí apostado dirigió el medio de transporte, que declaraba una carga de cereales, hacia el escáner de vehículos. El equipo de rayos-X del organismo arrojó imágenes que mostraban densidades anómalas, de carácter orgánico, en el interior de las patas metálicas del sostén del semirremolque.

Ante ello, un binomio aduanero —integrado por un can detector y su guía— fue convocado para profundizar el control. Justamente, el can Yago marcó la zona previamente identificada por el escáner, exhibiendo un comportamiento compatible con la presencia de divisas y/o estupefacientes.

El conductor del camión, ciudadano paraguayo, fue detenido y podrían caberle 12 años de prisión. Intervino el Juzgado Federal de Concordia.

El personal aduanero procedió al desarme de ambas patas del semirremolque y, en efecto, halló en su interior 16 paquetes de cerca de 1 kg cada uno. La sustancia que contenían en su interior fue sometida al narcotest de campo con el reactivo específico de cocaína y dio resultado positivo.

La droga, cuyo valor estimado supera los $370 millones, fue secuestrada, al igual que el medio de transporte. La Aduana dio aviso a la Justicia e intervino el Juzgado Federal de Concordia, que ordenó la detención del conductor del camión, ciudadano paraguayo. En los términos del artículo 866 del Código Aduanero, podría caberle una pena de hasta 12 años de prisión.

Concordia cocaína Camión ARCA Narcotráfico
Noticias relacionadas
La zona baja de la costanera de Concordia ya quedó cubierta de agua.

En Concordia proponen una medida de contención contra inundaciones

Varias aulas de la escuelas fueron desprendidas y desde la institución piden donaciones.

Escuela de Concordia pide donaciones para arreglar aulas tras el temporal

Tres allamnamientos simultáneos permitieron sacar de circulación cientos de dosis de cocaína, marihuana y armas de fuego. Ocurrió en Concordia

Concordia: cuatro detenidos y cientos de dosis de cocaína y marihuana secuestradas

Tendencia a crecer tiene el río Uruguay y destacan que podría llegar a 11 metros en Concordia.

El río Uruguay podría ingresar al nivel de alerta en Concordia

Ver comentarios

Lo último

Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Ultimo Momento
Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

Policiales
Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Ovación
APB: La Liga Provincial y el Clausura compartirán partidos

APB: La Liga Provincial y el Clausura compartirán partidos

Paraná se prepara para recibir la gran fiesta del sóftbol sudamericano

Paraná se prepara para recibir la gran fiesta del sóftbol sudamericano

El fútbol de luto: murió Franco Baresi, leyenda de la Selección de Italia

El fútbol de luto: murió Franco Baresi, leyenda de la Selección de Italia

Boca Juniors venció por penales a OHiggins y avanzó a los octavos de final

Boca Juniors venció por penales a O'Higgins y avanzó a los octavos de final

Independiente se impuso ante Newells en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

Independiente se impuso ante Newell's en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

La provincia
Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

Adrián Fuertes pide optimizar recursos ante a caída de coparticipación

Adrián Fuertes pide optimizar recursos ante a caída de coparticipación

Comedores escolares: diputados libertarios piden informes sobre provisión y reparto de alimentos

Comedores escolares: diputados libertarios piden informes sobre provisión y reparto de alimentos

Dejanos tu comentario