Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

El camión había ingresado a Argentina por Concordia en tránsito desde Paraguay, con destino a Uruguay. El valor estimado de la droga supera los $370 millones.

El camión había ingresado a Argentina en tránsito desde Paraguay, con destino a Uruguay. El valor estimado de la droga supera los $370 millones.

El camión había ingresado a Argentina en tránsito desde Paraguay, con destino a Uruguay. El valor estimado de la droga supera los $370 millones.

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), desbarataron un intento de contrabando de drogas valuadas en más de $350 millones en la frontera con Uruguay. El escáner de camiones y un can detector fueron fundamentales para la detección. Un hombre fue detenido por narcotráfico.

El hecho se produjo en el Área de Control Integrado (ACI) del Puente Internacional Salto Grande, que conecta la ciudad entrerriana de Concordia con Salto, Uruguay. Un camión de matrícula paraguaya, que había ingresado a la Argentina en tránsito, con destino a la República oriental del Uruguay, se presentó ante el control aduanero para egresar del territorio nacional.

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

El valor estimado de la droga supera los $370 millones. El escáner y un can detector fueron claves para el hallazgo.

El personal de la Aduana allí apostado dirigió el medio de transporte, que declaraba una carga de cereales, hacia el escáner de vehículos. El equipo de rayos-X del organismo arrojó imágenes que mostraban densidades anómalas, de carácter orgánico, en el interior de las patas metálicas del sostén del semirremolque.

Ante ello, un binomio aduanero —integrado por un can detector y su guía— fue convocado para profundizar el control. Justamente, el can Yago marcó la zona previamente identificada por el escáner, exhibiendo un comportamiento compatible con la presencia de divisas y/o estupefacientes.

El conductor del camión, ciudadano paraguayo, fue detenido y podrían caberle 12 años de prisión. Intervino el Juzgado Federal de Concordia.

El personal aduanero procedió al desarme de ambas patas del semirremolque y, en efecto, halló en su interior 16 paquetes de cerca de 1 kg cada uno. La sustancia que contenían en su interior fue sometida al narcotest de campo con el reactivo específico de cocaína y dio resultado positivo.

La droga, cuyo valor estimado supera los $370 millones, fue secuestrada, al igual que el medio de transporte. La Aduana dio aviso a la Justicia e intervino el Juzgado Federal de Concordia, que ordenó la detención del conductor del camión, ciudadano paraguayo. En los términos del artículo 866 del Código Aduanero, podría caberle una pena de hasta 12 años de prisión.