El Carnaval de Concordia organiza un evento solidario para familias afectadas por el temporal. Todavía no hay fecha oficial.

El Ente Permanente de Carnaval de Concordia , junto a las comparsas Ráfaga, Emperatriz, Imperio y Bella Samba, se encuentra trabajando en la organización de un evento solidario con el objetivo de acompañar a las familias afectadas por el temporal como también por la creciente del río Uruguay.

“Somos parte de la comunidad y entendemos que debemos actuar con responsabilidad. La esencia del carnaval también es la solidaridad por eso queremos que toda la familia carnavalera y los vecinos se sumen a esta propuesta gratuita, donde además de disfrutar del color de nuestras comparsas, de nuestros músicos y de distintas actividades, podamos tender una mano a quienes hoy atraviesan un momento difícil”, afirmó Luis Sánchez, presidente del Ente.

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Durante la jornada solidaria, de acceso libre y que en los próximos días se informarán fecha, lugar y modalidad del evento, participarán integrantes de las comparsas, pasistas, baterías, músicos y artistas locales, en un encuentro pensado para compartir el espíritu del carnaval, fortalecer los lazos con la comunidad y recibir donaciones destinadas a las familias damnificadas.

Edición 2027

Además, desde el Ente Permanente de Carnaval se indicó que ya está confirmada la fecha de inicio de la edición 2027, siendo la primera noche el próximo sábado 23 de enero.

Sánchez destacó el trabajo que ya se viene realizando en conjunto con las cuatro comparsas, instituciones y los distintos actores involucrados para ofrecer un espectáculo de primer nivel, con el compromiso de seguir fortaleciendo al Carnaval de Concordia como un atractivo turístico, cultural y generador de empleo para toda la comunidad.

Seis noches

Primera noche: 23 de enero de 2027.

Segunda noche: 30 de enero de 2027.

Tercera noche: 6 de febrero de 2027.

Cuarta noche: 8 de febrero de 2027.

Quinta noche: 13 de febrero de 2027.

Sexta noche: 20 de febrero de 2027.

El Ente Permanente de Carnaval seguirá informando las novedades relacionadas con el evento solidario y la organización de la edición 2027, reafirmando su compromiso con una fiesta que es identidad, cultura, turismo, trabajo y que, en los momentos más difíciles, también demuestra su vocación de acompañar y estar al lado de la comunidad concordiense.