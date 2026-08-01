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El Quini 6 pone en juego un pozo de 11.300 millones de pesos y crece la expectativa para el sorteo del domingo

Luego de quedar vacantes las principales modalidades del Quini 6, el pozo acumulado vuelve a captar la atención de miles de apostadores en todo el país.

1 de agosto 2026 · 21:06hs
El Quini 6 pone en juego un pozo de 11.300 millones de pesos y crece la expectativa para el sorteo del domingo.

El Quini 6 pone en juego un pozo de 11.300 millones de pesos y crece la expectativa para el sorteo del domingo.

El Quini 6 volverá a captar este domingo la atención de miles de apostadores de todo el país con un pozo estimado de 11.300 millones de pesos, uno de los más importantes del año. El sorteo Nº 3396 se realizará el domingo 2 de agosto en la sede de la Lotería de Santa Fe y podrá seguirse a través de los canales oficiales del juego.

La expectativa creció luego de que en el sorteo del miércoles 29 de julio quedaran vacantes las principales modalidades, lo que permitió que los premios se acumularan hasta alcanzar una cifra récord. En distintas ciudades ya se observa un mayor movimiento en las agencias oficiales, donde los jugadores buscan asegurarse un ticket antes del cierre de las apuestas.

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes este miércoles. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: en Viale se jugó la boleta ganadora de la modalidad Revancha.

Quini 6: en Viale se jugó la boleta ganadora de la modalidad Revancha

Modalidades

En el último sorteo, el Tradicional registró los números 00, 02, 27, 34, 37 y 38, mientras que La Segunda sorteó 00, 01, 03, 06, 10 y 35. En ambos casos no hubo apostadores con seis aciertos.

La modalidad Revancha tampoco tuvo ganadores, con la combinación 06, 24, 28, 32, 39 y 42, por lo que su pozo también quedó acumulado. En tanto, el Siempre Sale arrojó los números 15, 17, 30, 35, 36 y 39, con tres ganadores que acertaron cinco números y obtuvieron un premio de 126.157.176 pesos cada uno.

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El valor de la apuesta básica para participar del Tradicional y La Segunda es de 1.500 pesos. Quienes deseen jugar también la Revancha deben sumar 500 pesos, mientras que participar del Siempre Sale requiere otros 500 pesos, por lo que el costo total del ticket asciende a 2.500 pesos.

Historia

Creado en 1988 por la Lotería de Santa Fe, el Quini 6 se consolidó como el juego poceado más popular de la Argentina. Sus sorteos, que se realizan todos los miércoles y domingos, reparten regularmente premios millonarios y generan gran expectativa cuando los pozos se acumulan.

De cara al próximo sorteo, las autoridades recomendaron realizar las apuestas con anticipación para evitar demoras en las agencias y recordaron que sólo deben efectuarse en los puntos de venta oficiales habilitados. Con un premio superior a los 11.300 millones de pesos, el Quini 6 vuelve a despertar la ilusión de millones de argentinos que buscarán cambiar su vida con una sola jugada.

Quini 6 Pesos Sorteo domingo
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