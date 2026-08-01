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El Bohemio y las Huarmis, una banda santafesina que sigue creciendo

Cada presentación de El Bohemio y las Huarmis es una celebración que combina calidad técnica y compromiso social.

1 de agosto 2026 · 16:55hs
El Bohemio y las Huarmis

El Bohemio y las Huarmis, una banda santafesina que sigue creciendo

El Bohemio y las Huarmis es una banda de la ciudad de Santa Fe que tiene 4 años de formación. con Ana Bircher en el bajo, Valentina Espinoza en guitarra y coros, Lorena Fabarín en percusión latinoamericana y Gabi Weppler en voz, guitarra y dirección.

Proyecto santafesino

Vienen recorriendo el país con lo mejor de nuestro folklore argentino interpretando autores como Raly Barrionuevo, Peteco Carabajal, José Luis Aguirre , los hermanos Ábalos entre otros, y también con canciones de autoría propia.

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Con una energía escénica vibrante, el proyecto abraza una bandera fundamental: enfatizar y reivindicar el papel de la mujer en los escenarios desde el rol de la ejecución musical e instrumental. Cada presentación de El Bohemio y las Huarmis es una celebración que combina calidad técnica, compromiso social y un profundo ida y vuelta con el público.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha recorrido salas culturales, peñas y festivales de la provincia de Santa Fe y la zona del Litoral, destacándose sus shows en: El Solar de las Artes (Santa Fe) DEMOS Centro Cultural (Santa Fe) Ciclo Cultural Viernes (Organizado por la Municipalidad de Santo Tomé) Fiestas populares, peñas autogestivas y festivales regionales de la música raíz.

Banda Santa Fe Proyecto Música
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