Estudiantes se lució y goleó a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

En el estadio UNO de La Plata, Estudiantes venció 3-0 al Halcón por la tercera fecha del Campeonato, encuentro correspondiente a la Zona A.

Estudiantes de La Plata se impuso de forma contundente por 3-0 sobre Defensa y Justicia en el estadio Jorge Luis Hirschi. El Pincha encaminó el triunfo al convertir los tres goles en el primer tiempo de la mano de Guido Carrillo, Ezequiel Piovi y Tomás Palacios. Fernando Muslera le atajó un penal a David Barbona en el complemento.

El Pincha impuso las condiciones en el inicio del encuentro y abrió el marcador a los ocho minutos de la mano de Guido Carrillo. El experimentado delantero ganó de cabeza en el área rival para estampar el 1-0. El equipo dirigido por Alexander Cacique Medina continuó con el dominio del juego y aumentó la ventaja con un golazo: Ezequiel Piovi trianguló de forma perfecta con Tiago Palacios para definir de forma precisa y poner el 2-0. Cerca del cierre del primer tiempo, Tomás Palacios marcó el 3-0 a favor de Estudiantes en una pelota parada. La acción se revisó por varios minutos por un posible fuera de juego y una mano.

A diferencia de la primera etapa, el complemento tuvo un ritmo inferior ante el abultado resultado. Ambos combinados generaron ocasiones para convertir, aunque los arqueros y la falta de eficacia mantuvieron el 3-0 definitivo. Fernando Muslera le atajó un penal a David Barbona a los 40 minutos del segundo tiempo. Brian Aguirre había marcado el 4-0, aunque una mano previa anuló el tanto. La victoria le permitió a Estudiantes escalar al tercer puesto de la tabla anual con 34 unidades, mismas que Vélez. El Halcón quedó estancado en la zona media (19°) con 23 puntos.

Lo que sigue para Estudiantes y Defensa

El calendario del Pincha continuará con un duelo contra Deportivo Riestra con día y hora a confirmar. Cabe recordar que el martes 11 de agosto se medirá contra Universidad Católica en La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Defensa, por su parte, se enfrentará en Florencio Varela a Newell’s por la cuarta fecha del Clausura.