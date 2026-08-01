Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes se lució y goleó a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

En el estadio UNO de La Plata, Estudiantes venció 3-0 al Halcón por la tercera fecha del Campeonato, encuentro correspondiente a la Zona A.

1 de agosto 2026 · 20:05hs
Estudiantes festejó ante su gente.

Estudiantes festejó ante su gente.

Estudiantes de La Plata se impuso de forma contundente por 3-0 sobre Defensa y Justicia en el estadio Jorge Luis Hirschi. El Pincha encaminó el triunfo al convertir los tres goles en el primer tiempo de la mano de Guido Carrillo, Ezequiel Piovi y Tomás Palacios. Fernando Muslera le atajó un penal a David Barbona en el complemento.

El Pincha impuso las condiciones en el inicio del encuentro y abrió el marcador a los ocho minutos de la mano de Guido Carrillo. El experimentado delantero ganó de cabeza en el área rival para estampar el 1-0. El equipo dirigido por Alexander Cacique Medina continuó con el dominio del juego y aumentó la ventaja con un golazo: Ezequiel Piovi trianguló de forma perfecta con Tiago Palacios para definir de forma precisa y poner el 2-0. Cerca del cierre del primer tiempo, Tomás Palacios marcó el 3-0 a favor de Estudiantes en una pelota parada. La acción se revisó por varios minutos por un posible fuera de juego y una mano.

Rowing y un buen mensaje a la familia de Estudiantes por el duelo.

Torneo del Interior: Estudiantes tiene su partido pendiente, Rowing quedó eliminado

Estudiantes (RC) 0-0 Banfield.

Sin muchas situaciones, Banfield y Estudiantes (RC) empataron en Córdoba

A diferencia de la primera etapa, el complemento tuvo un ritmo inferior ante el abultado resultado. Ambos combinados generaron ocasiones para convertir, aunque los arqueros y la falta de eficacia mantuvieron el 3-0 definitivo. Fernando Muslera le atajó un penal a David Barbona a los 40 minutos del segundo tiempo. Brian Aguirre había marcado el 4-0, aunque una mano previa anuló el tanto. La victoria le permitió a Estudiantes escalar al tercer puesto de la tabla anual con 34 unidades, mismas que Vélez. El Halcón quedó estancado en la zona media (19°) con 23 puntos.

Lo que sigue para Estudiantes y Defensa

El calendario del Pincha continuará con un duelo contra Deportivo Riestra con día y hora a confirmar. Cabe recordar que el martes 11 de agosto se medirá contra Universidad Católica en La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Defensa, por su parte, se enfrentará en Florencio Varela a Newell’s por la cuarta fecha del Clausura.

Estudiantes defensa Torneo Clausura
Noticias relacionadas
La muerte del exjugador de Estudiantes.

Suspendieron el partido de Estudiantes por la muerte de un exjugador y médico residente

Se juega la segunda fecha del Torneo Oficial de Damas.

Los dos equipos de Estudiantes de ven las caras en el Torneo Oficial de Damas

El plantel de Rowing ya está en el norte argentino a la espera del trascendental compromiso.

Rowing buscará la clasificación a la final del Torneo del Inerior B

el club atletico estudiantes ratifico su rumbo institucional

El Club Atlético Estudiantes ratificó su rumbo institucional

Ver comentarios

Lo último

Argentinos Juniors venció a Belgrano y tiene puntaje perfecto

Argentinos Juniors venció a Belgrano y tiene puntaje perfecto

Estudiantes se lució y goleó a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Estudiantes se lució y goleó a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Río Iguazú: cierran el acceso a la Garganta del Diablo por crecidas extraordinarias

Río Iguazú: cierran el acceso a la Garganta del Diablo por crecidas extraordinarias

Ultimo Momento
Argentinos Juniors venció a Belgrano y tiene puntaje perfecto

Argentinos Juniors venció a Belgrano y tiene puntaje perfecto

Estudiantes se lució y goleó a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Estudiantes se lució y goleó a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Río Iguazú: cierran el acceso a la Garganta del Diablo por crecidas extraordinarias

Río Iguazú: cierran el acceso a la Garganta del Diablo por crecidas extraordinarias

Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Torneo del Interior: Estudiantes tiene su partido pendiente, Rowing quedó eliminado

Torneo del Interior: Estudiantes tiene su partido pendiente, Rowing quedó eliminado

Policiales
Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Paraná: en un accidente perdió la vida una mujer y hay dos heridos

Paraná: en un accidente perdió la vida una mujer y hay dos heridos

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Un camión que transportaba aserrín se incendió en la ruta 14

Un camión que transportaba aserrín se incendió en la ruta 14

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Ovación
Torneo del Interior: Estudiantes tiene su partido pendiente, Rowing quedó eliminado

Torneo del Interior: Estudiantes tiene su partido pendiente, Rowing quedó eliminado

Estudiantes se lució y goleó a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Estudiantes se lució y goleó a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Argentinos Juniors venció a Belgrano y tiene puntaje perfecto

Argentinos Juniors venció a Belgrano y tiene puntaje perfecto

El Turismo Carretera va por el Desafío de las Estrellas

El Turismo Carretera va por el Desafío de las Estrellas

El Turismo Nacional corrió sus series en El Villicum

El Turismo Nacional corrió sus series en El Villicum

La provincia
Entre Ríos reactivó el Consejo Consultivo para el desarrollo de la Cadena Apícola

Entre Ríos reactivó el Consejo Consultivo para el desarrollo de la Cadena Apícola

Nogoyá selló un hermanamiento con Esperanza y San Francisco para fortalecer la cadena láctea

Nogoyá selló un hermanamiento con Esperanza y San Francisco para fortalecer la cadena láctea

La Municipalidad desplegó un amplio operativo tras la tormenta

La Municipalidad desplegó un amplio operativo tras la tormenta

El Carnaval de Concordia organiza un evento solidario

El Carnaval de Concordia organiza un evento solidario

La provincia se suma a la Semana Mundial de la Lactancia

La provincia se suma a la Semana Mundial de la Lactancia

Dejanos tu comentario