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Científicos de Latinoamérica impulsan una nueva estrategia para proteger a los mayores frente a la gripe

Científicos propone reforzar la vacunación antigripal con fórmulas mejoradas para preservar la autonomía y reducir complicaciones.

1 de agosto 2026 · 22:07hs
Científicos de Latinoamérica impulsan una nueva estrategia para proteger a los mayores frente a la gripe.

Científicos de Latinoamérica impulsan una nueva estrategia para proteger a los mayores frente a la gripe.

Latinoamérica enfrenta un acelerado proceso de envejecimiento poblacional que obliga a replantear las estrategias de prevención sanitaria. Según proyecciones demográficas, para 2050 una de cada cuatro personas de la región tendrá más de 60 años, en un escenario atravesado por enfermedades crónicas, desigualdades sociales y sistemas de salud con recursos limitados.

Ante este desafío, especialistas de nueve países elaboraron el documento “Llamado urgente a la acción por una longevidad saludable”, un consenso que propone fortalecer la vacunación contra la influenza en personas mayores mediante el uso de vacunas antigripales mejoradas.

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Encuentro sobre la gripe

El documento surgió tras el encuentro científico Influenza Summit LATAM, realizado en Lima, donde infectólogos, geriatras, epidemiólogos y especialistas en inmunizaciones analizaron la evidencia disponible sobre el impacto de la gripe en los adultos mayores y las herramientas para reducir sus consecuencias.

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Los expertos advierten que la influenza puede generar complicaciones respiratorias, cardiovasculares, metabólicas y funcionales, además de acelerar la pérdida de autonomía en personas mayores. A nivel mundial, la enfermedad provoca entre tres y cinco millones de casos graves cada año y hasta 650.000 muertes, principalmente en grupos vulnerables.

Uno de los puntos centrales del consenso es la necesidad de adaptar las políticas preventivas al fenómeno de la inmunosenescencia, un proceso natural por el cual el sistema inmunológico reduce su capacidad de respuesta con el paso de los años.

En ese contexto, los especialistas recomiendan avanzar hacia estrategias diferenciadas para mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas, incorporando vacunas antigripales mejoradas, como las que utilizan adyuvantes o tecnologías específicas para generar una respuesta inmune más efectiva.

Nancy Sandoval Paiz

La infectóloga guatemalteca Nancy Sandoval Paiz destacó que el consenso busca aumentar la conciencia sobre el impacto de la influenza, armonizar recomendaciones de vacunación y fortalecer la articulación entre sociedades científicas y autoridades sanitarias.

Por su parte, la médica argentina Susana Lloveras señaló que las estrategias de inmunización adaptadas a las necesidades de las poblaciones vulnerables representan una oportunidad para promover una vejez con mayor autonomía y calidad de vida.

El documento también resalta que las vacunas mejoradas demostraron mayor efectividad que las formulaciones tradicionales en personas mayores y pueden contribuir a disminuir hospitalizaciones, discapacidad y mortalidad asociada a la enfermedad.

En Argentina, la vacuna antigripal adyuvantada forma parte del Calendario Nacional de Vacunación para mayores de 65 años y está aprobada para personas desde los 50 años. Su componente adyuvante permite potenciar la respuesta inmunitaria frente al virus de la influenza.

Los especialistas coinciden en que el desafío no es únicamente extender la expectativa de vida, sino lograr que esos años adicionales sean vividos con salud, independencia y menor carga de enfermedad para las personas y los sistemas sanitarios.

Científicos Latinoamérica mayores gripe
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