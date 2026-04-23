Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos recibe proyectos para su agenda 2026

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos abrió la convocatoria 2026 dirigida a artistas visuales de la provincia

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos AURA abrió la convocatoria 2026 dirigida a artistas visuales de la provincia. La inscripción permanecerá habilitada hasta el 21 de mayo y forma parte de una política cultural impulsada por la Secretaría de Cultura entrerriana con eje en la participación federal.

La propuesta contempla la selección de hasta tres proyectos que integrarán la programación anual de exposiciones en el espacio ubicado en Alameda de la Federación 557, en Paraná. Las iniciativas podrán desarrollarse en cualquier práctica, técnica o disciplina de las artes visuales, con la posibilidad de incluir cruces entre lenguajes, registros de procesos o instancias de experimentación durante el período expositivo.

Las postulaciones se organizan en dos categorías: Individual y Colectiva (de dos o más integrantes). Además de formar parte de la agenda de exposiciones, los proyectos elegidos recibirán un reconocimiento económico mediante una contratación para dictar un taller vinculado a la obra presentada, concebido como instancia de activación con el público.

Los montos establecidos son de $800.000 para la categoría individual y de $1.300.000 para colectivos.

Podrán participar artistas visuales entrerrianos o residentes en la provincia, con acreditación comprobable y cumpliendo los requisitos establecidos en las bases y condiciones. La información completa está disponible AQUÍ. El formulario de inscripción se encuentra AQUÍ. Para consultas, se habilitó el correo [email protected].

El proceso de selección estará a cargo de un comité evaluador integrado por tres especialistas de trayectoria. Se priorizarán proyectos con apertura a las estéticas contemporáneas, que propongan investigación artística y articulación entre distintos lenguajes. También se contemplará la paridad de género y la representación federal tanto en la evaluación como en la selección final.

El anuncio de los proyectos elegidos se realizará el 29 de mayo.