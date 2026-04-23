Uno Entre Rios | Escenario | Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos

Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos recibe proyectos para su agenda 2026

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos abrió la convocatoria 2026 dirigida a artistas visuales de la provincia

23 de abril 2026 · 13:36hs
Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos recibe proyectos para su agenda 2026

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos AURA abrió la convocatoria 2026 dirigida a artistas visuales de la provincia. La inscripción permanecerá habilitada hasta el 21 de mayo y forma parte de una política cultural impulsada por la Secretaría de Cultura entrerriana con eje en la participación federal.

AURA abre una nueva instancia para artistas visuales con residencia en Entre Ríos

El Kuelgue vuelve al Litoral con un show en Paraná

El Kuelgue vuelve al Litoral con un show en Paraná

abren la inscripcion para el ciclo cocina entrerriana con historia

Abren la inscripción para el ciclo Cocina Entrerriana con Historia

La propuesta contempla la selección de hasta tres proyectos que integrarán la programación anual de exposiciones en el espacio ubicado en Alameda de la Federación 557, en Paraná. Las iniciativas podrán desarrollarse en cualquier práctica, técnica o disciplina de las artes visuales, con la posibilidad de incluir cruces entre lenguajes, registros de procesos o instancias de experimentación durante el período expositivo.

Las postulaciones se organizan en dos categorías: Individual y Colectiva (de dos o más integrantes). Además de formar parte de la agenda de exposiciones, los proyectos elegidos recibirán un reconocimiento económico mediante una contratación para dictar un taller vinculado a la obra presentada, concebido como instancia de activación con el público.

Los montos establecidos son de $800.000 para la categoría individual y de $1.300.000 para colectivos.

Podrán participar artistas visuales entrerrianos o residentes en la provincia, con acreditación comprobable y cumpliendo los requisitos establecidos en las bases y condiciones. La información completa está disponible AQUÍ. El formulario de inscripción se encuentra AQUÍ. Para consultas, se habilitó el correo [email protected].

El proceso de selección estará a cargo de un comité evaluador integrado por tres especialistas de trayectoria. Se priorizarán proyectos con apertura a las estéticas contemporáneas, que propongan investigación artística y articulación entre distintos lenguajes. También se contemplará la paridad de género y la representación federal tanto en la evaluación como en la selección final.

El anuncio de los proyectos elegidos se realizará el 29 de mayo.

LEER MÁS: Paraná: entregaron certificados a más de 50 proyectos seleccionados por el FEICAC 2025

Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos Aura proyectos 2026
Noticias relacionadas
entre rios reune mas de 20 editoriales en la feria internacional del libro de buenos aires

Entre Ríos reúne más de 20 editoriales en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

dia mundial del libro: el lugar de la lectura en la vida cotidiana

Día Mundial del Libro: el lugar de la lectura en la vida cotidiana

Más de 50 proyectos distinguidos por el FEICAC

Paraná: entregaron certificados a más de 50 proyectos seleccionados por el FEICAC 2025

conmemoran el legado de pedro scalabrini a 110 anos de su fallecimiento

Conmemoran el legado de Pedro Scalabrini a 110 años de su fallecimiento

Ver comentarios

Lo último

Con equipo alternativo, Boca visita Defensa y Justicia

Con equipo alternativo, Boca visita Defensa y Justicia

APB: Ganó Talleres y se acercó a Ciclista

APB: Ganó Talleres y se acercó a Ciclista

El Kuelgue vuelve al Litoral con un show en Paraná

El Kuelgue vuelve al Litoral con un show en Paraná

Ultimo Momento
Con equipo alternativo, Boca visita Defensa y Justicia

Con equipo alternativo, Boca visita Defensa y Justicia

APB: Ganó Talleres y se acercó a Ciclista

APB: Ganó Talleres y se acercó a Ciclista

El Kuelgue vuelve al Litoral con un show en Paraná

El Kuelgue vuelve al Litoral con un show en Paraná

Abren la inscripción para el ciclo Cocina Entrerriana con Historia

Abren la inscripción para el ciclo Cocina Entrerriana con Historia

Entre Ríos reúne más de 20 editoriales en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Entre Ríos reúne más de 20 editoriales en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Policiales
Arrebataron y arrastraron a una joven en Gualeguay

Arrebataron y arrastraron a una joven en Gualeguay

Concordia: detienen a mujer por supuesto intento de compra de menores

Concordia: detienen a mujer por supuesto intento de compra de menores

Accidente en Ruta 015: un auto volcó y tres personas resultaron heridas

Accidente en Ruta 015: un auto volcó y tres personas resultaron heridas

Muerte de Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres

Muerte de Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres

Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

Ovación
Con equipo alternativo, Boca visita Defensa y Justicia

Con equipo alternativo, Boca visita Defensa y Justicia

APB: Ganó Talleres y se acercó a Ciclista

APB: Ganó Talleres y se acercó a Ciclista

Liga Federal: Recreativo derrotó a Quique en un emotivo final

Liga Federal: Recreativo derrotó a Quique en un emotivo final

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná rescató un buen punto en Santa Fe

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná rescató un buen punto en Santa Fe

Rowing apuesta al básquet 3x3 femenino en Paraná

Rowing apuesta al básquet 3x3 femenino en Paraná

La provincia
Abren la inscripción para el ciclo Cocina Entrerriana con Historia

Abren la inscripción para el ciclo Cocina Entrerriana con Historia

Entre Ríos reúne más de 20 editoriales en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Entre Ríos reúne más de 20 editoriales en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Sectores de discapacidad en Paraná denuncian profundo retroceso en derechos

Sectores de discapacidad en Paraná denuncian "profundo retroceso" en derechos

Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos recibe proyectos para su agenda 2026

Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos recibe proyectos para su agenda 2026

Paraná: multitudinaria marcha contra la reforma previsional impulsada por el Gobierno

Paraná: multitudinaria marcha contra la reforma previsional impulsada por el Gobierno

Dejanos tu comentario